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В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022
В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
Число выявленных 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день и составило 2716 человек, сообщило... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T22:35
2022-01-01T22:36
распространение коронавируса
в мире
индия
дели
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв – РИА Новости. Число выявленных 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день и составило 2716 человек, сообщило министерство здравоохранения Дели.Субботний рост числа заболевших в Дели является самым высоким с 21 мая прошлого года, когда было зарегистрировано 3 009 случаев заболевания. В пятницу, в канун Нового года, было зарегистрировано 1796 случаев заболевания, днем ранее - 1313 случаев.В начале этой недели власти Дели ввели в городе "желтый" или первый уровень ограничений. В соответствии с введенными ограничениями будут закрыты школы, колледжи, а также кинотеатры, тренажерные залы и спа-салоны. Работа делийского метрополитена будет ограничена, также ограничены часы работы торговых центров и магазинов – им разрешено работать с 10.00 до 20.00 местного времени. Помимо этого, вводится запрет на какие-либо собрания, а число людей на свадьбах ограничивается до 20 человек. Также в Дели с 22.00 до 5 утра будет действовать ночной комендантский час.Новые критерии ввода ограничений были приняты в Дели в августе этого года. Всего предусмотрено четыре уровня реагирования на увеличение числа заболевших, которые помимо цифровых также получили цветовые обозначения – желтый, янтарный, оранжевый и красный. Первый уровень ограничений вводится, если в течение двух дней подряд прирост заболевших в Дели составит 0,5%, или в течение недели будет зарегистрировано более 1,5 тысячи заболевших, или будут заняты более 500 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Максимальный уровень ограничений, предусматривающих полный комендантский час, введут, если в течение двух дней подряд прирост заболевших в Дели составит 5%, или в течение недели будет зарегистрировано более 16 тысяч заболевших, или будут заняты более 3 тысяч коек с аппаратами ИВЛ.Как отметил в субботу министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн, вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений в столице Индии будет вскоре рассмотрен.
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в мире, индия, дели, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:35 01.01.2022 (обновлено: 22:36 01.01.2022)
 
В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19

Число заболевших COVID-19 в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Rajanish Kakade
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв – РИА Новости. Число выявленных 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день и составило 2716 человек, сообщило министерство здравоохранения Дели.
Субботний рост числа заболевших в Дели является самым высоким с 21 мая прошлого года, когда было зарегистрировано 3 009 случаев заболевания. В пятницу, в канун Нового года, было зарегистрировано 1796 случаев заболевания, днем ранее - 1313 случаев.
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В начале этой недели власти Дели ввели в городе "желтый" или первый уровень ограничений. В соответствии с введенными ограничениями будут закрыты школы, колледжи, а также кинотеатры, тренажерные залы и спа-салоны. Работа делийского метрополитена будет ограничена, также ограничены часы работы торговых центров и магазинов – им разрешено работать с 10.00 до 20.00 местного времени. Помимо этого, вводится запрет на какие-либо собрания, а число людей на свадьбах ограничивается до 20 человек. Также в Дели с 22.00 до 5 утра будет действовать ночной комендантский час.
Новые критерии ввода ограничений были приняты в Дели в августе этого года. Всего предусмотрено четыре уровня реагирования на увеличение числа заболевших, которые помимо цифровых также получили цветовые обозначения – желтый, янтарный, оранжевый и красный. Первый уровень ограничений вводится, если в течение двух дней подряд прирост заболевших в Дели составит 0,5%, или в течение недели будет зарегистрировано более 1,5 тысячи заболевших, или будут заняты более 500 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Максимальный уровень ограничений, предусматривающих полный комендантский час, введут, если в течение двух дней подряд прирост заболевших в Дели составит 5%, или в течение недели будет зарегистрировано более 16 тысяч заболевших, или будут заняты более 3 тысяч коек с аппаратами ИВЛ.
Как отметил в субботу министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн, вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений в столице Индии будет вскоре рассмотрен.
 
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