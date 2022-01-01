https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766361703.html

В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2472, 1534 и 1271 заражений соответственно,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:08

2022-01-01T12:08

2022-01-01T12:08

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2472, 1534 и 1271 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2472, Санкт-Петербург - 1534, Московская область - 1271", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округа - два.

https://ria.ru/20211230/omikron-shtamm-1766218868.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19