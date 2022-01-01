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В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022
В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2472, 1534 и 1271 заражений соответственно,... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:08
2022-01-01T12:08
2022-01-01T12:08
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2472, 1534 и 1271 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2472, Санкт-Петербург - 1534, Московская область - 1271", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округа - два.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19
В Москве за сутки выявили 2739 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2739 случаев заражения коронавирусом