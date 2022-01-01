https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766361292.html

В России за сутки умерли 847 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 847 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022

В России за сутки умерли 847 пациентов с COVID-19

За сутки в России скончались 847 пациентов с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 309 707 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:04

2022-01-01T12:04

2022-01-01T12:04

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За сутки в России скончались 847 пациентов с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 309 707 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 847 смертей… За весь период по России умерли 309 707 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 67 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 56, в Подмосковье - 46.

https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766360982.html

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