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В России изменилась концепция борьбы с преступностью
В России изменилась концепция борьбы с преступностью - РИА Новости, 01.01.2022
В России изменилась концепция борьбы с преступностью
Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:13
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общество
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года.Нововведения коснулись программы, действовавшей с апреля 2014 года. Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги.Целями обеспечения государственной и общественной безопасности в программе определены защита основных прав и свобод граждан, всех форм собственности, "традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств", укрепление гражданского мира, политической и социальной стабильности, законности и правопорядка, совершенствование механизмов взаимодействия общества и государства, а также искоренение коррупции.Обновленная госпрограмма, в частности, ставит перед собой цель к 2030 году по сравнению с 2021-м доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27%, а уровня не разысканных пропавших без вести — до 95,9%. Кроме того, планируется снизить смертность в ДТП к 2030 году до 4 человек на 100 тысяч населения.Эта же программа предполагает возвращение в Россию до 2030 года желающих это сделать соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагается, что по госпрограмме добровольного переселения это сделают не менее полумиллиона человек.
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общество, россия
03:13 01.01.2022 (обновлено: 07:32 01.01.2022)
 
В России изменилась концепция борьбы с преступностью

В России с 1 января изменилась концепция борьбы с преступностью

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года.
Нововведения коснулись программы, действовавшей с апреля 2014 года. Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги.
Целями обеспечения государственной и общественной безопасности в программе определены защита основных прав и свобод граждан, всех форм собственности, "традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств", укрепление гражданского мира, политической и социальной стабильности, законности и правопорядка, совершенствование механизмов взаимодействия общества и государства, а также искоренение коррупции.
Обновленная госпрограмма, в частности, ставит перед собой цель к 2030 году по сравнению с 2021-м доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27%, а уровня не разысканных пропавших без вести — до 95,9%. Кроме того, планируется снизить смертность в ДТП к 2030 году до 4 человек на 100 тысяч населения.
Эта же программа предполагает возвращение в Россию до 2030 года желающих это сделать соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагается, что по госпрограмме добровольного переселения это сделают не менее полумиллиона человек.
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