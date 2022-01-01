https://ria.ru/20220101/kontseptsiya-1766339855.html

В России изменилась концепция борьбы с преступностью

В России изменилась концепция борьбы с преступностью - РИА Новости, 01.01.2022

В России изменилась концепция борьбы с преступностью

Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:13

2022-01-01T03:13

2022-01-01T07:32

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года.Нововведения коснулись программы, действовавшей с апреля 2014 года. Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги.Целями обеспечения государственной и общественной безопасности в программе определены защита основных прав и свобод граждан, всех форм собственности, "традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств", укрепление гражданского мира, политической и социальной стабильности, законности и правопорядка, совершенствование механизмов взаимодействия общества и государства, а также искоренение коррупции.Обновленная госпрограмма, в частности, ставит перед собой цель к 2030 году по сравнению с 2021-м доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27%, а уровня не разысканных пропавших без вести — до 95,9%. Кроме того, планируется снизить смертность в ДТП к 2030 году до 4 человек на 100 тысяч населения.Эта же программа предполагает возвращение в Россию до 2030 года желающих это сделать соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагается, что по госпрограмме добровольного переселения это сделают не менее полумиллиона человек.

https://ria.ru/20210809/putin-1745069752.html

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общество, россия