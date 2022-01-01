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Синоптики предупредили жителей Колымы о мощном циклоне
Синоптики предупредили жителей Колымы о мощном циклоне - РИА Новости, 01.01.2022
Синоптики предупредили жителей Колымы о мощном циклоне
Мощный циклон с ветром до 30 метров в секунду и метелями идет в Магаданскую область, что может спровоцировать чрезвычайные ситуации, сообщает... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T10:53
2022-01-01T10:53
2022-01-01T10:53
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МАГАДАН, 1 янв – РИА Новости. Мощный циклон с ветром до 30 метров в секунду и метелями идет в Магаданскую область, что может спровоцировать чрезвычайные ситуации, сообщает пожарно-спасательный центр региона."Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах", - информирует ведомство.Поясняется, что в регионе ожидается ветер порывами до 30 метров в секунду, снег и метели.Как информирует магаданское ГУ МЧС со ссылкой на местную гидрометеослужбу, днем 2 января местами в регионе ожидается сильный снег. В Магадане и Ольском городском округе прогнозируют ветер до 20 метров в секунду с метелью, а на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-эвенского городских округов северо-восточный ветер может достигать 30 метров в секунду и сопровождаться метелью.
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магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Синоптики предупредили жителей Колымы о мощном циклоне
На Колыму надвигается циклон со снегом и ветром до 30 метров в секунду