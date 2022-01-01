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Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки" - РИА Новости, 01.01.2022
Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:26
2022-01-01T08:26
2022-01-01T08:26
в мире
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кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021 годом "великой победы", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря. Согласно сообщению ЦТАК, на нем обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно."Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что, как и в этом году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе и также не проводил новогоднее обращение к нации.В этом году Ким Чен Ын также зачитал на пленуме речь и доклад. С учетом зашедших в тупик переговоров КНДР с США и Южной Кореей по денуклеаризации внимание было приковано к тому, каким станет содержание речей северокорейского лидера и постановления по итогам пленума. Однако в опубликованном ЦТАК обобщении речи Ким Чен Ына и итогах пленума не оказалось упоминания США или Южной Кореи.Программная речь "О направлениях работы партии и государства в 2022 году", в которой северокорейский лидер подвел итоги года, говорит о сельском хозяйстве и строительстве, укреплении структуры партии и местных властей, развитии экономики, промышленности, науки и здравоохранения, кратко упомянуто также усовершенствование оборонных сил страны и важность противоэпидемической работы.Ким Чен Ын отметил, что 2021 год был "ключевым" для страны в плане понимания "субъективных и объективных условий", в которых придется работать для исполнения нового пятилетнего плана, принятого в начале года. "На нынешнем пленуме все мы коснулись ответственных и тяжелых проблем, осознавая стратегическую важность будущего года, работы крупномасштабной и значимой - не менее, чем в этом году", - заявил лидер КНДР.При этом ЦК партии называет 2021 год успешным, "годом великой победы", открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства "в условиях тяжелых испытаний". Ким Чен Ын также высоко оценил старания и стойкость духа партийцев, рабочих и народа, которые позволили 2021 году "гордо засиять" в качестве "года победы" и от лица ЦК партии послал им "горячий привет".Как сообщает ЦТАК, в заключительной речи также намечены "принципиальные проблемы" и ряд "тактических направлений", которых нужно придерживаться в межкорейских отношениях и в области внешних отношений в целом в ответ сложную международную политическую ситуацию и окружающую обстановку. Но подробно этот пункт раскрыт не был.Развитие вооружений тоже упомянуто кратко. "Военная обстановка на Корейском полуострове, которая с каждым днем становится все более нестабильной, и изменения международной ситуации требуют от нас без малейшего промедления еще более мощно продвигаться вперед в плане укрепления государственной обороноспособности", - заявил Ким Чен Ын. Укреплять планируется дисциплину, верность армии партии, а также постоянную готовность солдат и техники к мобилизации.В своем докладе касательно аграрного вопроса северокорейский лидер делает упор на необходимость технической революции в деревнях, говорит о необходимости направить туда больше специалистов из институтов, повышать уровень образования и медицинского обслуживания, обустраивать инфраструктуру. В докладе Ким Чен Ын подробно остановился на направлениях усовершенствования сельского хозяйства и назвал техническое, научное решение аграрного вопроса залогом стратегического развития КНДР.На основах идей Ким Чен Ына и по результатам трехдневных консультаций пленум принял постановления "О последовательном выполнении задач 2022 года в пятилетнем плане, намеченном на VIII съезде партии" и "О последовательном претворении в жизнь великой программы борьбы за строительство социалистической древни нашего (северокорейского – ред.) образца".Также на пленуме были отозваны и дополнительно избраны ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии и в ЦК партии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211219/provokatsii-1764446598.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости.
Лидер КНДР
Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США
или Южной Кореей
, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021 годом "великой победы", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря. Согласно сообщению ЦТАК, на нем обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно.
"Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын
также выразил уверенность, что, как и в этом году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.
Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе и также не проводил новогоднее обращение к нации.
В этом году Ким Чен Ын также зачитал на пленуме речь и доклад. С учетом зашедших в тупик переговоров КНДР с США и Южной Кореей по денуклеаризации внимание было приковано к тому, каким станет содержание речей северокорейского лидера и постановления по итогам пленума. Однако в опубликованном ЦТАК обобщении речи Ким Чен Ына и итогах пленума не оказалось упоминания США или Южной Кореи.
Программная речь "О направлениях работы партии и государства в 2022 году", в которой северокорейский лидер подвел итоги года, говорит о сельском хозяйстве и строительстве, укреплении структуры партии и местных властей, развитии экономики, промышленности, науки и здравоохранения, кратко упомянуто также усовершенствование оборонных сил страны и важность противоэпидемической работы.
Ким Чен Ын отметил, что 2021 год был "ключевым" для страны в плане понимания "субъективных и объективных условий", в которых придется работать для исполнения нового пятилетнего плана, принятого в начале года. "На нынешнем пленуме все мы коснулись ответственных и тяжелых проблем, осознавая стратегическую важность будущего года, работы крупномасштабной и значимой - не менее, чем в этом году", - заявил лидер КНДР.
При этом ЦК партии называет 2021 год успешным, "годом великой победы", открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства "в условиях тяжелых испытаний". Ким Чен Ын также высоко оценил старания и стойкость духа партийцев, рабочих и народа, которые позволили 2021 году "гордо засиять" в качестве "года победы" и от лица ЦК партии послал им "горячий привет".
Как сообщает ЦТАК, в заключительной речи также намечены "принципиальные проблемы" и ряд "тактических направлений", которых нужно придерживаться в межкорейских отношениях и в области внешних отношений в целом в ответ сложную международную политическую ситуацию и окружающую обстановку. Но подробно этот пункт раскрыт не был.
Развитие вооружений тоже упомянуто кратко. "Военная обстановка на Корейском полуострове
, которая с каждым днем становится все более нестабильной, и изменения международной ситуации требуют от нас без малейшего промедления еще более мощно продвигаться вперед в плане укрепления государственной обороноспособности", - заявил Ким Чен Ын. Укреплять планируется дисциплину, верность армии партии, а также постоянную готовность солдат и техники к мобилизации.
В своем докладе касательно аграрного вопроса северокорейский лидер делает упор на необходимость технической революции в деревнях, говорит о необходимости направить туда больше специалистов из институтов, повышать уровень образования и медицинского обслуживания, обустраивать инфраструктуру. В докладе Ким Чен Ын подробно остановился на направлениях усовершенствования сельского хозяйства и назвал техническое, научное решение аграрного вопроса залогом стратегического развития КНДР.
На основах идей Ким Чен Ына и по результатам трехдневных консультаций пленум принял постановления "О последовательном выполнении задач 2022 года в пятилетнем плане, намеченном на VIII съезде партии" и "О последовательном претворении в жизнь великой программы борьбы за строительство социалистической древни нашего (северокорейского – ред.) образца".
Также на пленуме были отозваны и дополнительно избраны ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии и в ЦК партии.