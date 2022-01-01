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Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"

Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки" - РИА Новости, 01.01.2022

Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"

Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:26

2022-01-01T08:26

2022-01-01T08:26

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кндр (северная корея)

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ким чен ын

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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии не стал подробно говорить об отношениях с США или Южной Кореей, а обсудил внутренние проблемы и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году, одновременно назвав 2021 годом "великой победы", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря. Согласно сообщению ЦТАК, на нем обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно."Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что, как и в этом году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе и также не проводил новогоднее обращение к нации.В этом году Ким Чен Ын также зачитал на пленуме речь и доклад. С учетом зашедших в тупик переговоров КНДР с США и Южной Кореей по денуклеаризации внимание было приковано к тому, каким станет содержание речей северокорейского лидера и постановления по итогам пленума. Однако в опубликованном ЦТАК обобщении речи Ким Чен Ына и итогах пленума не оказалось упоминания США или Южной Кореи.Программная речь "О направлениях работы партии и государства в 2022 году", в которой северокорейский лидер подвел итоги года, говорит о сельском хозяйстве и строительстве, укреплении структуры партии и местных властей, развитии экономики, промышленности, науки и здравоохранения, кратко упомянуто также усовершенствование оборонных сил страны и важность противоэпидемической работы.Ким Чен Ын отметил, что 2021 год был "ключевым" для страны в плане понимания "субъективных и объективных условий", в которых придется работать для исполнения нового пятилетнего плана, принятого в начале года. "На нынешнем пленуме все мы коснулись ответственных и тяжелых проблем, осознавая стратегическую важность будущего года, работы крупномасштабной и значимой - не менее, чем в этом году", - заявил лидер КНДР.При этом ЦК партии называет 2021 год успешным, "годом великой победы", открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства "в условиях тяжелых испытаний". Ким Чен Ын также высоко оценил старания и стойкость духа партийцев, рабочих и народа, которые позволили 2021 году "гордо засиять" в качестве "года победы" и от лица ЦК партии послал им "горячий привет".Как сообщает ЦТАК, в заключительной речи также намечены "принципиальные проблемы" и ряд "тактических направлений", которых нужно придерживаться в межкорейских отношениях и в области внешних отношений в целом в ответ сложную международную политическую ситуацию и окружающую обстановку. Но подробно этот пункт раскрыт не был.Развитие вооружений тоже упомянуто кратко. "Военная обстановка на Корейском полуострове, которая с каждым днем становится все более нестабильной, и изменения международной ситуации требуют от нас без малейшего промедления еще более мощно продвигаться вперед в плане укрепления государственной обороноспособности", - заявил Ким Чен Ын. Укреплять планируется дисциплину, верность армии партии, а также постоянную готовность солдат и техники к мобилизации.В своем докладе касательно аграрного вопроса северокорейский лидер делает упор на необходимость технической революции в деревнях, говорит о необходимости направить туда больше специалистов из институтов, повышать уровень образования и медицинского обслуживания, обустраивать инфраструктуру. В докладе Ким Чен Ын подробно остановился на направлениях усовершенствования сельского хозяйства и назвал техническое, научное решение аграрного вопроса залогом стратегического развития КНДР.На основах идей Ким Чен Ына и по результатам трехдневных консультаций пленум принял постановления "О последовательном выполнении задач 2022 года в пятилетнем плане, намеченном на VIII съезде партии" и "О последовательном претворении в жизнь великой программы борьбы за строительство социалистической древни нашего (северокорейского – ред.) образца".Также на пленуме были отозваны и дополнительно избраны ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии и в ЦК партии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/provokatsii-1764446598.html

https://ria.ru/20211206/yaponiya-1762321810.html

https://ria.ru/20211104/samooborona-1757702370.html

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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын