https://ria.ru/20220101/klichko-1766364954.html

Кличко заявил, что Запад должен был раньше ввести санкции против России

Кличко заявил, что Запад должен был раньше ввести санкции против России - РИА Новости, 01.01.2022

Кличко заявил, что Запад должен был раньше ввести санкции против России

Мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны предоставить Украине больше военной помощи, считает, что Запад должен был "намного раньше" поддержать страну и... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:58

2022-01-01T12:58

2022-01-01T12:58

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ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны предоставить Украине больше военной помощи, считает, что Запад должен был "намного раньше" поддержать страну и принять меры против России.По мнению Кличко, который дал интервью газете Telegraph, ответная реакция западных стран также должна включать увеличение военной помощи Украине и поставки "самого передового вооружения"."Эти меры должны были быть осуществлены намного раньше", - приводит газета слова мэра.Согласно изданию, Кличко начал тренироваться с резервистами ВС. По словам мэра, он недавно принял участие в учениях в рамках территориальной обороны Киева. Как считает Кличко, такая подготовка необходима для должностных лиц высшего и среднего уровня в стране, которая "почти восемь лет находится в состоянии войны".Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.По его словам, Украина "не может преодолеть сложные проблемы, с которыми она сталкивается, без друзей и надежных партнеров".РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211230/multik-1766186245.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, россия