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В Хургаде выпал град
В Хургаде выпал град - РИА Новости, 01.01.2022
В Хургаде выпал град
В египетской Хургаде 2022 год начался с первого за эту зиму и многие годы мощного града. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T20:15
2022-01-01T20:15
2022-01-01T23:25
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египет
хургада
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КАИР, 1 янв — РИА Новости. В египетской Хургаде 2022 год начался с первого за эту зиму и многие годы мощного града."В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут", — рассказал РИА Новости турист Станислав.Соцсети заполонили фото улиц и пальм, запорошенных снегом. Позднее движение на некоторых дорогах было затруднено из-за растаявшего снежного покрова и образовавшихся гигантских луж.По данным местных СМИ, помимо Хургады, ливни обрушились и на соседний курортный город Сафага.
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в мире, египет, хургада
КАИР, 1 янв — РИА Новости.
В египетской Хургаде
2022 год начался с первого за эту зиму и многие годы мощного града.
"В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут", — рассказал РИА Новости турист Станислав.
Соцсети заполонили фото улиц и пальм, запорошенных снегом. Позднее движение на некоторых дорогах было затруднено из-за растаявшего снежного покрова и образовавшихся гигантских луж.
По данным местных СМИ, помимо Хургады, ливни обрушились и на соседний курортный город Сафага.