https://ria.ru/20220101/khurgada-1766387628.html

В Хургаде выпал град

В Хургаде выпал град - РИА Новости, 01.01.2022

В Хургаде выпал град

В египетской Хургаде 2022 год начался с первого за эту зиму и многие годы мощного града. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T20:15

2022-01-01T20:15

2022-01-01T23:25

в мире

египет

хургада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60618/37/606183729_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a46673949c0a01509488df70016a8570.jpg

КАИР, 1 янв — РИА Новости. В египетской Хургаде 2022 год начался с первого за эту зиму и многие годы мощного града."В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут", — рассказал РИА Новости турист Станислав.Соцсети заполонили фото улиц и пальм, запорошенных снегом. Позднее движение на некоторых дорогах было затруднено из-за растаявшего снежного покрова и образовавшихся гигантских луж.По данным местных СМИ, помимо Хургады, ливни обрушились и на соседний курортный город Сафага.

египет

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, хургада