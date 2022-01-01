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Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин - РИА Новости, 01.01.2022
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин
В ночь на Новый год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка, сожжены 874 автомобиля, сообщил в субботу глава МВД страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T18:52
2022-01-01T18:52
2022-01-01T18:52
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. В ночь на Новый год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка, сожжены 874 автомобиля, сообщил в субботу глава МВД страны Жеральд Дарманен."Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, равно как и число случаев нападений на полицию", - говорится в заявлении министра.Он отметил, что за прошедшую ночью правоохранители задержали 441 человека, также 874 автомобиля были сожжены хулиганами.Дарманен подчеркнул, что в 2019 году количество сожжённых машин составило 1316.
https://ria.ru/20211120/protest-1759972136.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, жеральд дарманен
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин
Во Франции в новогоднюю ночь задержали 441 человека, сожгли более 870 автомобилей