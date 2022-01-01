https://ria.ru/20220101/katolichestvo-1766370375.html
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле - РИА Новости, 01.01.2022
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле и поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:03
2022-01-01T15:03
2022-01-01T15:03
новый год — 2022
общество
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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ВАТИКАН, 1 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле и поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по случаю отмечаемого Римско-католической церковью Всемирного дня мира."В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ", - сказал он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Понтифик напомнил, что Всемирный день мира был учрежден папой Римским Павлом VI и впервые отпразднован 1 января 1968 года. В этой связи он обратил внимание на знаменитую энциклику Pacem in terris ("Мир на земле"), написанную папой Римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны, в 1963 году. По словам папы Франциска, это послание "как никогда актуально"."Мы пойдем домой, думая: мир, мир, мир! Нам нужен мир! Я видел сегодня в телевизионной программе образы войны, лишенных крова людей, нищеты… Вот что происходит сегодня в мире. Мы хотим мира!" - заявил папа Римский под аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра верующих.
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общество, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), религия
Папа Римский Франциск призвал к миру на земле
В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле