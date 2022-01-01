https://ria.ru/20220101/katolichestvo-1766370375.html

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле - РИА Новости, 01.01.2022

Папа Римский Франциск призвал к миру на земле

В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле и поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:03

2022-01-01T15:03

2022-01-01T15:03

новый год — 2022

общество

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

ВАТИКАН, 1 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. В первый день нового года папа Римский Франциск призвал к миру на земле и поблагодарил организаторов многочисленных инициатив, которые проходят сегодня по случаю отмечаемого Римско-католической церковью Всемирного дня мира."В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ", - сказал он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.Понтифик напомнил, что Всемирный день мира был учрежден папой Римским Павлом VI и впервые отпразднован 1 января 1968 года. В этой связи он обратил внимание на знаменитую энциклику Pacem in terris ("Мир на земле"), написанную папой Римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны, в 1963 году. По словам папы Франциска, это послание "как никогда актуально"."Мы пойдем домой, думая: мир, мир, мир! Нам нужен мир! Я видел сегодня в телевизионной программе образы войны, лишенных крова людей, нищеты… Вот что происходит сегодня в мире. Мы хотим мира!" - заявил папа Римский под аплодисменты собравшихся на площади Святого Петра верующих.

https://ria.ru/20211230/vatikan-1766152431.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), религия