https://ria.ru/20220101/ivl-1766362631.html

В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса

В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 540 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:19

2022-01-01T12:19

2022-01-01T12:19

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 540 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлены 2472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 560 человек. На ИВЛ находятся 540 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 2358 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 871 054. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html

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общество, москва, коронавирус covid-19