Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220101/ivl-1766362631.html
В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса
В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса - РИА Новости, 01.01.2022
В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 540 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:19
2022-01-01T12:19
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760288450_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_d67e136e490ee5a97e95e72ce0123694.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 540 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлены 2472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 560 человек. На ИВЛ находятся 540 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 2358 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 871 054. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760288450_470:0:3199:2047_1920x0_80_0_0_e8dc4b95e9a9fc8e519862024f6e47cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, коронавирус covid-19
12:19 01.01.2022
 
В Москве 540 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса

В Москве за сутки госпитализировали 560 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 540 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в палате интенсивной терапии
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 540 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выявлены 2472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 560 человек. На ИВЛ находятся 540 человек", - говорится в сообщении.
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 17:17Распространение коронавируса
Мясников призвал переосмыслить отношение к коронавирусу
Уточняется, что в городе выздоровели еще 2358 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 871 054. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки