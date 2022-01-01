https://ria.ru/20220101/italiya-1766357929.html

В Италии десятки человек получили ранения во время новогодних фейерверков

В Италии десятки человек получили ранения во время новогодних фейерверков - РИА Новости, 01.01.2022

В Италии десятки человек получили ранения во время новогодних фейерверков

Несмотря на запрет на массовые празднования, который действует на Апеннинах до 31 января в связи с пандемией COVID-19, многие итальянцы все-таки отметили приход РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:21

2022-01-01T11:21

2022-01-01T11:21

в мире

неаполь

кампания (италия)

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РИМ, 1 янв - РИА Новости. Несмотря на запрет на массовые празднования, который действует на Апеннинах до 31 января в связи с пандемией COVID-19, многие итальянцы все-таки отметили приход Нового года традиционным запуском петард и фейерверками, в результате чего десятки человек получили ранения, сообщил новостной телеканал SkyTg24."Эпицентром" праздничных фейерверков, как обычно, стал Неаполь и его окрестности, где, по последним данным, были ранены девять человек. Всего же в южноитальянской области Кампания пострадали 14 граждан, причем один из них потерял глаз, а другой получил в грудь пулю, выпущенную неизвестным во время новогоднего празднования. 40-летний житель города Таранто потерял правую руку в результате взрыва дефектной петарды, а юноша из города Асколи-Пичено получил тяжелые ранения в ходе аналогичного инцидента.В новогоднюю ночь итальянским пожарным пришлось совершить 558 выездов на место происшествия из-за возгораний, возникших в результате бурных празднований. При встрече 2021 года таких выездов было всего 229.

https://ria.ru/20211231/feyerverk-1766325709.html

неаполь

кампания (италия)

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в мире, неаполь, кампания (италия)