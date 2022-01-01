https://ria.ru/20220101/ingushetiya-1766373881.html

В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль

В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль - РИА Новости, 01.01.2022

В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль

Несколько пуль попали в дом родственника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во время новогоднего салюта, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:48

2022-01-01T15:48

2022-01-01T15:48

происшествия

республика ингушетия

юнус-бек евкуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Несколько пуль попали в дом родственника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во время новогоднего салюта, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В новогоднюю ночь во время салюта в дом брата бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в селении Троицкое попало несколько пуль. В результате никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что правоохранители выясняют обстоятельства.

https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766274958.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, юнус-бек евкуров