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В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль
В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль - РИА Новости, 01.01.2022
В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль
Несколько пуль попали в дом родственника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во время новогоднего салюта, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:48
2022-01-01T15:48
2022-01-01T15:48
происшествия
республика ингушетия
юнус-бек евкуров
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НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Несколько пуль попали в дом родственника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во время новогоднего салюта, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В новогоднюю ночь во время салюта в дом брата бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в селении Троицкое попало несколько пуль. В результате никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что правоохранители выясняют обстоятельства.
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РИА Новости
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происшествия, республика ингушетия, юнус-бек евкуров
В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль
В дом родственника экс-главы Ингушетии попали несколько пуль во время новогоднего салюта