https://ria.ru/20220101/indiya-1766380188.html

СМИ: Индия в феврале завершит развертывание комплексов С-400 в Пенджабе

СМИ: Индия в феврале завершит развертывание комплексов С-400 в Пенджабе - РИА Новости, 01.01.2022

СМИ: Индия в феврале завершит развертывание комплексов С-400 в Пенджабе

Развертывание первого полка ракетных комплексов С-400 "Триумф" на авиабазе в индийском штате Пенджаб, скорее всего, завершится в феврале, сообщает издание... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T17:45

2022-01-01T17:45

2022-01-01T17:45

в мире

пакистан

дели

с-400 «триумф»

ввс индии

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв – РИА Новости. Развертывание первого полка ракетных комплексов С-400 "Триумф" на авиабазе в индийском штате Пенджаб, скорее всего, завершится в феврале, сообщает издание Republic World со ссылкой на представителей военных.Собеседник издания отметил, что ВВС Индии начали процесс развертывания ракетной системы, и для его завершения потребуется еще как минимум шесть недель."Транспортировка различных важнейших компонентов ракетных систем, а также их периферийного оборудования к месту развертывания продолжается", - сказал чиновник.Ранее агентство PTI сообщало со ссылкой на представителей военных, что системы С-400 развертываются в Индии таким образом, чтобы прикрывать участки границы с Китаем и Пакистаном.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/ssha-1766029039.html

пакистан

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россия

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в мире, пакистан, дели, с-400 «триумф», ввс индии, россия