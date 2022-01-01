https://ria.ru/20220101/igromaniya-1766335454.html
ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью - РИА Новости, 01.01.2022
ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:37
2022-01-01T00:37
2022-01-01T05:19
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ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека в течение как минимум 12 месяцев.Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания."Интенсивная игра в компьютерные игры, не только в течение дня, но даже если она продолжается, не подряд, несколько дней, любая подобная интенсивная игра не является характеристикой игрового расстройства. Поэтому нельзя говорить о том, что любая повышенная игровая активность представляет собой игровое расстройство. Это неверно", - добавил Позняк.Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.Кроме игромании, в 11-й версии МКБ есть еще ряд новшеств. Отдельный подраздел в классификации отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. Он помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. При этом синдром хронической усталости (СХУ) пока не внесен в реестр официально определенных заболеваний.В отдельный вид психических расстройств выделена дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.В разряд сексуальных расстройств будет перенесена гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ будет классифицироваться как хроническое заболевание.Новая версия МКБ была формально признана государствами в 2019 году в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в Женеве. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Россия должна полностью перейти на неё до 2025 года.
https://ria.ru/20210425/bolezn-1729824669.html
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в мире, сша, воз, россия
00:37 01.01.2022 (обновлено: 05:19 01.01.2022)
ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
ВОЗ внесла компьютерную игроманию в МКБ-11 и официально признала болезнью
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.
Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", - рассказал РИА Новости эксперт ВОЗ
в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк
.
По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека в течение как минимум 12 месяцев.
Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания.
"Интенсивная игра в компьютерные игры, не только в течение дня, но даже если она продолжается, не подряд, несколько дней, любая подобная интенсивная игра не является характеристикой игрового расстройства. Поэтому нельзя говорить о том, что любая повышенная игровая активность представляет собой игровое расстройство. Это неверно", - добавил Позняк.
Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США
, Канады
, стран Европы
, Бразилии
и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.
Кроме игромании, в 11-й версии МКБ есть еще ряд новшеств. Отдельный подраздел в классификации отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. Он помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. При этом синдром хронической усталости (СХУ) пока не внесен в реестр официально определенных заболеваний.
В отдельный вид психических расстройств выделена дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.
В разряд сексуальных расстройств будет перенесена гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ будет классифицироваться как хроническое заболевание.
Новая версия МКБ была формально признана государствами в 2019 году в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в Женеве
. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Россия
должна полностью перейти на неё до 2025 года.