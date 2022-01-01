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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html
Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м
Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м - РИА Новости, 01.01.2022
Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м
По мнению эзотериков, наступивший год наконец даст немного выдохнуть и заняться чем-то еще, кроме постоянных размышлений о коронавирусе. Но расслабляться рано — РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:00
2022-01-01T07:58
культура
новый год
новости культуры
стиль жизни
астрология
гороскоп
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Галина Соколова. По мнению эзотериков, наступивший год наконец даст немного выдохнуть и заняться чем-то еще, кроме постоянных размышлений о коронавирусе. Но расслабляться рано — впереди много событий. Что ждет каждый знак зодиака и к чему готовиться, РИА Новости рассказала астролог Юлия Рольник.
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новый год, новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп, фото
08:00 01.01.2022
 
Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Галина Соколова. По мнению эзотериков, наступивший год наконец даст немного выдохнуть и заняться чем-то еще, кроме постоянных размышлений о коронавирусе. Но расслабляться рано — впереди много событий. Что ждет каждый знак зодиака и к чему готовиться, РИА Новости рассказала астролог Юлия Рольник.
© Depositphotos / tutsi_n

Овны в первой половине года будут заняты проработкой профессиональных навыков и, возможно, увлекутся чем-то вроде изучения языков или йоги. Оптимальное время для воплощения творческих планов — весна и лето. Тогда же должно повезти в любви. А кто останется одинок, наладит личную жизнь осенью. Звезды обязательно предоставят Овнам второй шанс.

Овен
1 из 12

Овны в первой половине года будут заняты проработкой профессиональных навыков и, возможно, увлекутся чем-то вроде изучения языков или йоги. Оптимальное время для воплощения творческих планов — весна и лето. Тогда же должно повезти в любви. А кто останется одинок, наладит личную жизнь осенью. Звезды обязательно предоставят Овнам второй шанс.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Тельцам в первой половине года будет непросто. Этим упрямцам придется приложить максимум усилий, чтобы приспособиться к новым реалиям: стать более гибкими и научиться идти на компромисс. Если, конечно, хочется успеха.

Выдохнуть удастся к весне, но ненадолго.

Летом вас ждет поездка, поэтому чемодан или дорожную сумку лучше приобрести заранее.

В 2022-м Тельцам вообще надо постоянно быть собранными. Перемены грядут и в личной жизни — правда, к осени. К кому-то из представителей знака любовь придет с первыми опавшими листьями.

Телец
2 из 12

Тельцам в первой половине года будет непросто. Этим упрямцам придется приложить максимум усилий, чтобы приспособиться к новым реалиям: стать более гибкими и научиться идти на компромисс. Если, конечно, хочется успеха.

Выдохнуть удастся к весне, но ненадолго.

Летом вас ждет поездка, поэтому чемодан или дорожную сумку лучше приобрести заранее.

В 2022-м Тельцам вообще надо постоянно быть собранными. Перемены грядут и в личной жизни — правда, к осени. К кому-то из представителей знака любовь придет с первыми опавшими листьями.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Жизнерадостные и общительные Близнецы в первой в половине 2022-го погрузятся в заботы о личной жизни. В существующих отношениях может наступить поворотный этап.

Вселенная пошлет вам не одну проверку. Не исключено, что в жизни партнера произойдут важные изменения, которые коснутся и вас. Поэтому путешествия, о которых вы мечтали, к сожалению, придется отложить, пока все не наладится.

Но бояться этого года Близнецам не стоит. Наоборот, он наметит медленный, но стабильный прогресс в жизни. Наконец-то улучшатся дела в карьере и финансах. Главное — наберитесь терпения и ставьте долгосрочные цели. Оптимально это сделать с января до середины марта.

А ближе к лету будьте готовы привести в порядок личную жизнь.

Близнецы
3 из 12

Жизнерадостные и общительные Близнецы в первой в половине 2022-го погрузятся в заботы о личной жизни. В существующих отношениях может наступить поворотный этап.

Вселенная пошлет вам не одну проверку. Не исключено, что в жизни партнера произойдут важные изменения, которые коснутся и вас. Поэтому путешествия, о которых вы мечтали, к сожалению, придется отложить, пока все не наладится.

Но бояться этого года Близнецам не стоит. Наоборот, он наметит медленный, но стабильный прогресс в жизни. Наконец-то улучшатся дела в карьере и финансах. Главное — наберитесь терпения и ставьте долгосрочные цели. Оптимально это сделать с января до середины марта.

А ближе к лету будьте готовы привести в порядок личную жизнь.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Раки добьются успеха в профессиональных и личных делах. Такой благоприятный период выпадает всего пару раз в жизни, поэтому используйте его по максимуму. Везти начнет уже с мая. Только не бойтесь в это время защищать свои идеи и заниматься саморекламой. Все это пойдет вам на пользу.

Увы, без трудностей никак. В начале года ретроградная Венера встряхнет ваши отношения. Предстоит пройти непростую проверку — ведь в жизнь могут постучаться вездесущие бывшие. Все это заставит попереживать и без того чувствительных и ранимых Раков.

Одиночкам, наоборот, повезет. Они встретят того или ту самую.

Рак
4 из 12

Раки добьются успеха в профессиональных и личных делах. Такой благоприятный период выпадает всего пару раз в жизни, поэтому используйте его по максимуму. Везти начнет уже с мая. Только не бойтесь в это время защищать свои идеи и заниматься саморекламой. Все это пойдет вам на пользу.

Увы, без трудностей никак. В начале года ретроградная Венера встряхнет ваши отношения. Предстоит пройти непростую проверку — ведь в жизнь могут постучаться вездесущие бывшие. Все это заставит попереживать и без того чувствительных и ранимых Раков.

Одиночкам, наоборот, повезет. Они встретят того или ту самую.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Начало 2022-го дастся Львам непросто. С января по март судьба постоянно будет ставить перед вами препятствия.

Справиться с беспокойством и тревогой поможет только терпение. Постарайтесь больше думать о себе и своем здоровье, чем о временных трудностях. Тем более, вам понадобятся силы на то, чтобы кардинально изменить жизнь. В будущем году вы, скорее всего, найдете другую работу или даже направление — окунетесь во что-то совершенно новое. Делать это лучше с апреля по октябрь.

Благоприятным периодом в личной жизни для представителей этого огненного знака станет август.

Лев
5 из 12

Начало 2022-го дастся Львам непросто. С января по март судьба постоянно будет ставить перед вами препятствия.

Справиться с беспокойством и тревогой поможет только терпение. Постарайтесь больше думать о себе и своем здоровье, чем о временных трудностях. Тем более, вам понадобятся силы на то, чтобы кардинально изменить жизнь. В будущем году вы, скорее всего, найдете другую работу или даже направление — окунетесь во что-то совершенно новое. Делать это лучше с апреля по октябрь.

Благоприятным периодом в личной жизни для представителей этого огненного знака станет август.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Девы, не ждите стабильности и спокойствия! В 2022-м будет много как плохого, так и хорошего. Начало года, скорее всего, окажется трудным. Предстоит решать проблемы, связанные с семьей, домом и здоровьем близких.

К весне вам неожиданно повезет, причем сейчас даже трудно предположить, в чем — возможно, ждет повышение или прибыль.

С мая по октябрь вы, что называется, выдохнете и обретете внутреннее спокойствие. Тогда же заметите изменения в личной жизни. Есть шанс найти своего человека.

Дева
6 из 12

Девы, не ждите стабильности и спокойствия! В 2022-м будет много как плохого, так и хорошего. Начало года, скорее всего, окажется трудным. Предстоит решать проблемы, связанные с семьей, домом и здоровьем близких.

К весне вам неожиданно повезет, причем сейчас даже трудно предположить, в чем — возможно, ждет повышение или прибыль.

С мая по октябрь вы, что называется, выдохнете и обретете внутреннее спокойствие. Тогда же заметите изменения в личной жизни. Есть шанс найти своего человека.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Весы, этот год станет судьбоносным в плане вашей личной жизни.

В январе возможны конфликты с близкими. Задумайтесь о финансовом положении и непродуманных тратах. Не исключено, что причина именно в этом.

С начала года и по март готовьтесь к успехам в делах и на работе. Коллеги и начальство оценят ваши упорство и целеустремленность.

Романтические знакомства отложите до октября. В это время планета любви Венера будет следовать по вашему знаку и поможет привлечь интересных людей.

Весы
7 из 12

Весы, этот год станет судьбоносным в плане вашей личной жизни.

В январе возможны конфликты с близкими. Задумайтесь о финансовом положении и непродуманных тратах. Не исключено, что причина именно в этом.

С начала года и по март готовьтесь к успехам в делах и на работе. Коллеги и начальство оценят ваши упорство и целеустремленность.

Романтические знакомства отложите до октября. В это время планета любви Венера будет следовать по вашему знаку и поможет привлечь интересных людей.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Нестабильным и переменчивым 2022-й будет у Скорпионов. Чтобы твердо стоять на ногах, надо быстро адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Особенно с января по март. Для вас это самый непростой период. Могут быть проблемы со здоровьем. Позаботьтесь об иммунитете и не запускайте хронические заболевания.

Весной Вселенная вознаградит вас за пройденные испытания. Вы решите профессиональные задачи, расширите кругозор, отправитесь в путешествие и увеличите доход.

С мая по октябрь захочется любви. Для одиноких Скорпионов это отличное время, чтобы наконец добавить частичку "не" к статусу "свободен".

Скорпион
8 из 12

Нестабильным и переменчивым 2022-й будет у Скорпионов. Чтобы твердо стоять на ногах, надо быстро адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Особенно с января по март. Для вас это самый непростой период. Могут быть проблемы со здоровьем. Позаботьтесь об иммунитете и не запускайте хронические заболевания.

Весной Вселенная вознаградит вас за пройденные испытания. Вы решите профессиональные задачи, расширите кругозор, отправитесь в путешествие и увеличите доход.

С мая по октябрь захочется любви. Для одиноких Скорпионов это отличное время, чтобы наконец добавить частичку "не" к статусу "свободен".

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Умеренность во всем — девиз Стрельцов на предстоящий год.

Хотя, возможно, таким энергичным людям, как вы, это будет непросто. В первые несколько месяцев 2022-го держитесь в стороне от драк и не принимайте важные решения. Займитесь лучше здоровьем: старайтесь правильно питаться и больше отдыхать, чтобы восстановить силы.

Тем более что с мая по сентябрь вам, возможно, придется менять работу.

К концу года все наладится.

Стрелец
9 из 12

Умеренность во всем — девиз Стрельцов на предстоящий год.

Хотя, возможно, таким энергичным людям, как вы, это будет непросто. В первые несколько месяцев 2022-го держитесь в стороне от драк и не принимайте важные решения. Займитесь лучше здоровьем: старайтесь правильно питаться и больше отдыхать, чтобы восстановить силы.

Тем более что с мая по сентябрь вам, возможно, придется менять работу.

К концу года все наладится.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Козерогам наступивший год дастся легко. Новые встречи и знакомства, идеи и благоприятные изменения в личной жизни — малая часть того, что ждет вас в 2022-м.

Сильнее всего это будет заметно в конце февраля и марте. Вы почувствуете уверенность в себе, интерес к жизни и общению.

Скучать не придется и в летне-осенний период. Козерогам предстоит воплощать в жизнь идеи и творческие замыслы.

Козерог
10 из 12

Козерогам наступивший год дастся легко. Новые встречи и знакомства, идеи и благоприятные изменения в личной жизни — малая часть того, что ждет вас в 2022-м.

Сильнее всего это будет заметно в конце февраля и марте. Вы почувствуете уверенность в себе, интерес к жизни и общению.

Скучать не придется и в летне-осенний период. Козерогам предстоит воплощать в жизнь идеи и творческие замыслы.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

Для Водолеев 2022-й станет периодом длительных перемен. Победителем будет тот, кто быстрее приспособится к новым реалиям. Изменения, скорее всего, коснутся дома и взаимоотношений с близкими. Из-за этого, возможно, придется отказаться от каких-то ранее поставленных целей.

Уладить любовные вопросы лучше всего в марте. Тогда Венера окажется в вашем знаке.

А вот с мая по октябрь проблемы с домом и семьей опять обострятся. Решение вы найдете к концу года.

Водолей
11 из 12

Для Водолеев 2022-й станет периодом длительных перемен. Победителем будет тот, кто быстрее приспособится к новым реалиям. Изменения, скорее всего, коснутся дома и взаимоотношений с близкими. Из-за этого, возможно, придется отказаться от каких-то ранее поставленных целей.

Уладить любовные вопросы лучше всего в марте. Тогда Венера окажется в вашем знаке.

А вот с мая по октябрь проблемы с домом и семьей опять обострятся. Решение вы найдете к концу года.

© Depositphotos / tutsi_n
© Depositphotos / tutsi_n

По-новому взглянуть на жизнь захотят Рыбы —особенно с января по апрель. Это будет напряженный этап. Придется пересмотреть цели и быть внимательнее на работе.

Ключевой месяц — февраль. Ваши взгляды на жизнь могут кардинально измениться. Захочется получать новые знания в области передовых наук и технологий. Отсюда — встречи с интересными людьми, которые будут вас направлять.

Перемены благоприятно скажутся на взаимоотношениях с друзьями и родными. Проблемы станет легче решать, а препятствия, которые раньше мешали двигаться вперед, исчезнут.

Рыбы
12 из 12

По-новому взглянуть на жизнь захотят Рыбы —особенно с января по апрель. Это будет напряженный этап. Придется пересмотреть цели и быть внимательнее на работе.

Ключевой месяц — февраль. Ваши взгляды на жизнь могут кардинально измениться. Захочется получать новые знания в области передовых наук и технологий. Отсюда — встречи с интересными людьми, которые будут вас направлять.

Перемены благоприятно скажутся на взаимоотношениях с друзьями и родными. Проблемы станет легче решать, а препятствия, которые раньше мешали двигаться вперед, исчезнут.

© Depositphotos / tutsi_n
 
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