Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м

Тельцам в первой половине года будет непросто. Этим упрямцам придется приложить максимум усилий, чтобы приспособиться к новым реалиям: стать более гибкими и научиться идти на компромисс. Если, конечно, хочется успеха.

Выдохнуть удастся к весне, но ненадолго.

Летом вас ждет поездка, поэтому чемодан или дорожную сумку лучше приобрести заранее.

В 2022-м Тельцам вообще надо постоянно быть собранными. Перемены грядут и в личной жизни — правда, к осени. К кому-то из представителей знака любовь придет с первыми опавшими листьями.