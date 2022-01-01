В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили
В Грузии члены "Единого национального движения" прекратили голодовку по просьбе Саакашвили
Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Ника Мелия.
Ранее более 150 человек - членов и активистов партии - объявили голодовку с требованием освобождения Саакашвили.
19 декабря 2021, 15:36Девушка Саакашвили заявила о проблемах с памятью у экс-президента Грузии
"Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам. Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость",- заявил Мелия журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
30 декабря 2021, 13:59Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного