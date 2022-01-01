https://ria.ru/20220101/gruziya-1766364556.html

В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили

В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили - РИА Новости, 01.01.2022

В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:47

2022-01-01T12:47

2022-01-01T12:47

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

ираклий гарибашвили

ника мелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754622453_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_e848d9ebe2969a7e5f9811f8d40912ff.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Ника Мелия.Ранее более 150 человек - членов и активистов партии - объявили голодовку с требованием освобождения Саакашвили."Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам. Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость",- заявил Мелия журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211219/saakashvili-1764444124.html

https://ria.ru/20211230/saakashvili-1766174221.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, ника мелия