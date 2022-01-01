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В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили
В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили - РИА Новости, 01.01.2022
В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:47
2022-01-01T12:47
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 1 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Ника Мелия.Ранее более 150 человек - членов и активистов партии - объявили голодовку с требованием освобождения Саакашвили."Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам. Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость",- заявил Мелия журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211219/saakashvili-1764444124.html
https://ria.ru/20211230/saakashvili-1766174221.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, ника мелия
12:47 01.01.2022
 
В Грузии оппозиционеры прекратили голодовку по просьбе Саакашвили

В Грузии члены "Единого национального движения" прекратили голодовку по просьбе Саакашвили

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Саакашвили в Тбилиси
Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
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Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 янв - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" прекратили голодовку по просьбе их лидера, заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель политсилы Ника Мелия.
Ранее более 150 человек - членов и активистов партии - объявили голодовку с требованием освобождения Саакашвили.
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19 декабря 2021, 15:36
Девушка Саакашвили заявила о проблемах с памятью у экс-президента Грузии
"Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам. Начало голодовки Михаила Саакашвили будет фатальным и поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость",- заявил Мелия журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья подзащитного
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий ГарибашвилиНика Мелия
 
 
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