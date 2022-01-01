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"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.01.2022
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T19:31
2022-01-01T23:13
украина
белоруссия
польша
газпром
северный поток
сергей куприянов
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.На регулярной сессии для бронирования были доступны 69,8 миллиона кубометров в точке входа на польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным. Аналогичная ситуация была и накануне — и на регулярной, и на дополнительной сессии.До середины декабря "Газпром" заказывал транспортные мощности "Ямал — Европы" на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле спота. По его словам, компания не использует маршрут, так как некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
https://ria.ru/20211230/potok-1766103629.html
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украина, белоруссия, польша, газпром, северный поток, сергей куприянов, ямал-европа (газопровод), россия
19:31 01.01.2022 (обновлено: 23:13 01.01.2022)
 
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.
На регулярной сессии для бронирования были доступны 69,8 миллиона кубометров в точке входа на польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным. Аналогичная ситуация была и накануне — и на регулярной, и на дополнительной сессии.
До середины декабря "Газпром" заказывал транспортные мощности "Ямал — Европы" на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.
Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле спота. По его словам, компания не использует маршрут, так как некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
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Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов.
"Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
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УкраинаБелоруссияПольшаГазпромСеверный потокСергей КуприяновЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
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