https://ria.ru/20220101/gazoprovod-1766386269.html

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.01.2022

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T19:31

2022-01-01T19:31

2022-01-01T23:13

украина

белоруссия

польша

газпром

северный поток

сергей куприянов

ямал-европа (газопровод)

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.На регулярной сессии для бронирования были доступны 69,8 миллиона кубометров в точке входа на польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным. Аналогичная ситуация была и накануне — и на регулярной, и на дополнительной сессии.До середины декабря "Газпром" заказывал транспортные мощности "Ямал — Европы" на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле спота. По его словам, компания не использует маршрут, так как некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.

https://ria.ru/20211230/potok-1766103629.html

https://ria.ru/20211231/vengriya-1766261374.html

украина

белоруссия

польша

россия

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украина, белоруссия, польша, газпром, северный поток, сергей куприянов, ямал-европа (газопровод), россия