https://ria.ru/20220101/gaz-1766394128.html

На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров

На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров - РИА Новости, 01.01.2022

На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с представителями ассоциаций, производящих социально значимые товары, меморандум, который... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T23:58

2022-01-01T23:58

2022-01-01T23:58

экономика

в мире

украина

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КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с представителями ассоциаций, производящих социально значимые товары, меморандум, который устанавливает предельную наценку на добытый на Украине газ на уровне 25%, сообщил министр Роман Лещенко.Ранее кабинет министров Украины обязал газодобывающие компании продавать на бирже 20% добытого в стране газа.По словам министра, речь идет в первую очередь о производителях хлеба, муки, молочной продукции, подсолнечного масла, яиц и курятины."Определен оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25% для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров", - написал Лещенко в соцсети Facebook.Ранее президент всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%. Кроме того, президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк заявил, что украинские кондитерские предприятия остановят работу в случае подорожания газа в январе.После этого Союз молочных предприятий Украины заявил, что стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года угрожает остановкой всей молочной отрасли в стране.

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экономика, в мире, украина