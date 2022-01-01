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Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране
Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране - РИА Новости, 01.01.2022
Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что в 2022 году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки государства. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T19:11
2022-01-01T23:27
европа
турция
черное море
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что в 2022 году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки государства.Дёнмез 31 декабря осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере Турции."Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", — приводит слова министра агентство Anadolu.По его словам, объект строится на территории площадью 320 гектаров."Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии. Предположительно, промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство", — подчеркнул Дёнмез.
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европа, турция, черное море
19:11 01.01.2022 (обновлено: 23:27 01.01.2022)
 
Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране

Глава Минэнерго Турции Денмез: в 2022 году черноморский газ поступит во все уголки страны

© AFP 2021 / Adem AltanГазораспределительная станция в 35 км к западу от Анкары, Турция
Газораспределительная станция в 35 км к западу от Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Adem Altan
Газораспределительная станция в 35 км к западу от Анкары, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что в 2022 году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки государства.
Дёнмез 31 декабря осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере Турции.
"Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", — приводит слова министра агентство Anadolu.
По его словам, объект строится на территории площадью 320 гектаров.
"Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии. Предположительно, промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство", — подчеркнул Дёнмез.
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ЕвропаТурцияЧерное море
 
 
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