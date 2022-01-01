https://ria.ru/20220101/gaz-1766376207.html

Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве

Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве - РИА Новости, 01.01.2022

Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве

Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 января составляют 13,5 миллиарда кубометров — это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные на РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:32

2022-01-01T16:32

2022-01-01T18:54

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 января составляют 13,5 миллиарда кубометров — это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".В инфографике уточняется, что в минувшем году на эту дату показатель составлял 23,6 миллиарда кубометров.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.В конце декабря "Газпром" отмечал, что запасы голубого топлива в ПХГ на Украине достигли исторического минимума. При этом Шмыгаль заверял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Однако правительство не исключает рисков и форс-мажоров в холодное время года, добавлял он.

https://ria.ru/20211229/gaz-1765926548.html

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в мире, украина, европа, укртрансгаз, спг, денис шмыгаль