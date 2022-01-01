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Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве
Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве - РИА Новости, 01.01.2022
Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве
Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 января составляют 13,5 миллиарда кубометров — это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные на РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:32
2022-01-01T18:54
в мире
украина
европа
укртрансгаз
спг
денис шмыгаль
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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 января составляют 13,5 миллиарда кубометров — это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".В инфографике уточняется, что в минувшем году на эту дату показатель составлял 23,6 миллиарда кубометров.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.В конце декабря "Газпром" отмечал, что запасы голубого топлива в ПХГ на Украине достигли исторического минимума. При этом Шмыгаль заверял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Однако правительство не исключает рисков и форс-мажоров в холодное время года, добавлял он.
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в мире, украина, европа, укртрансгаз, спг, денис шмыгаль
16:32 01.01.2022 (обновлено: 18:54 01.01.2022)
 
Запасы газа в ПХГ почти на 43 процента ниже прошлогодних, сообщили в Киеве

"Укртрансгаз" сообщил, что запасы газа в ПХГ на 42,6 процента ниже прошлогодних

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 января составляют 13,5 миллиарда кубометров — это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
В инфографике уточняется, что в минувшем году на эту дату показатель составлял 23,6 миллиарда кубометров.
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
В конце декабря "Газпром" отмечал, что запасы голубого топлива в ПХГ на Украине достигли исторического минимума. При этом Шмыгаль заверял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Однако правительство не исключает рисков и форс-мажоров в холодное время года, добавлял он.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 03:00
Порошенко: Украина из-за поздней закупки газа потеряла миллиарды долларов
 
В миреУкраинаЕвропаУкртрансгазСПГДенис Шмыгаль
 
 
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