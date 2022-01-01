https://ria.ru/20220101/feyerverk-1766371447.html

В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка

В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка - РИА Новости, 01.01.2022

В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка

Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:27

2022-01-01T15:27

2022-01-01T15:27

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту", - сообщили в следственном управлении.Собеседница уточнила, что произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным СУСК, трагедия произошла в субботу в первом часу ночи. Мужчина приехал к знакомым из другого региона.

https://ria.ru/20220101/italiya-1766357929.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область