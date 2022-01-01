https://ria.ru/20220101/feyerverk-1766371447.html
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка - РИА Новости, 01.01.2022
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:27
2022-01-01T15:27
2022-01-01T15:27
происшествия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту", - сообщили в следственном управлении.Собеседница уточнила, что произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным СУСК, трагедия произошла в субботу в первом часу ночи. Мужчина приехал к знакомым из другого региона.
https://ria.ru/20220101/italiya-1766357929.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка, проводится проверка
РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости.
Мужчина погиб в Рязанской области
при запуске фейерверка, следователи проводят проверку, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту", - сообщили в следственном управлении.
Собеседница уточнила, что произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным СУСК, трагедия произошла в субботу в первом часу ночи. Мужчина приехал к знакомым из другого региона.