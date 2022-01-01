https://ria.ru/20220101/evtanaziya-1766192514.html

Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии

Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии - РИА Новости, 01.01.2022

Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии

Признание права на содействие в непрямой эвтаназии в Австрии приведет к тому, что люди будут склоняться к прекращению жизни, а согласия на нее могут стать... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T13:00

2022-01-01T13:00

2022-01-01T13:00

религия

вена

австрия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Признание права на содействие в непрямой эвтаназии в Австрии приведет к тому, что люди будут склоняться к прекращению жизни, а согласия на нее могут стать товаром на черном рынке, так же, как и сертификаты вакцинации от коронавируса, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.1 января в Австрии вступает в силу закон, разрешающий неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии. Фактически, это помощь при самоубийстве.Католическая церковь, рассказал Горбунов, относится к явлению эвтаназии однозначно негативно по ряду богословских и практических причин, главная из которых - то, что человек не сам дает себе жизнь и сам не имеет права ее отнимать ни у себя, ни у какого-либо другого человека. Люди, которые могут решить добровольно уйти из жизни, при ближайшем рассмотрении нуждаются прежде всего в сострадании, в особом уходе, в поддержке перед лицом своих страданий, которую они, не получают, добавил он.“Это неизбежно ведет к ситуациям, когда люди будут склоняться к прекращению своей жизни ввиду того, что они причиняют неудобства своим родственникам, чувствуют себя одинокими и оставленными. Как сейчас люди покупают себе сертификаты о прививке, таким же нелегальным образом будут получать и согласие на умерщвление своего родственника”, - сказал священник РИА Новости.Практическая сторона содействия эвтаназии, на его взгляд, в принципе меняет отношение к системе здравоохранения, фундаментальная цель которой - улучшение человеческой жизни. “У нее появляется отдельная сфера, связанная с прекращением человеческой жизни. Это создает моральную проблему для многих работников здравоохранения, которые в этом могут участвовать: непонятно, каким образом они смогут продолжать свою работу”, - добавил он.Сложные этические проблемы, связанные с эвтаназией, будут означать переворот в жизни общества, полагает Горбунов. “Австрийские епископы, выразив сожаление в связи с принятием этого закона, выразили и надежду, что этот закон просто не будет применяться, что в австрийском обществе удастся создать такой климат и отношение к больным людям, что у них просто не возникнет оснований для обращения к этому закону. Как сказал прекрасно архиепископ Вены кардинал Шёнборн, человек должен умирать не от руки, а на руках у другого человека”, - заключил викарий.

https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/evtanaziya-1595218192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, австрия, здоровье - общество