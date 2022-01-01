Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220101/evtanaziya-1766192514.html
Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии
Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии - РИА Новости, 01.01.2022
Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии
Признание права на содействие в непрямой эвтаназии в Австрии приведет к тому, что люди будут склоняться к прекращению жизни, а согласия на нее могут стать... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T13:00
2022-01-01T13:00
религия
вена
австрия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/06/1499470615_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_6bf125a93112395f15fc223d8d42fc9f.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Признание права на содействие в непрямой эвтаназии в Австрии приведет к тому, что люди будут склоняться к прекращению жизни, а согласия на нее могут стать товаром на черном рынке, так же, как и сертификаты вакцинации от коронавируса, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.1 января в Австрии вступает в силу закон, разрешающий неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии. Фактически, это помощь при самоубийстве.Католическая церковь, рассказал Горбунов, относится к явлению эвтаназии однозначно негативно по ряду богословских и практических причин, главная из которых - то, что человек не сам дает себе жизнь и сам не имеет права ее отнимать ни у себя, ни у какого-либо другого человека. Люди, которые могут решить добровольно уйти из жизни, при ближайшем рассмотрении нуждаются прежде всего в сострадании, в особом уходе, в поддержке перед лицом своих страданий, которую они, не получают, добавил он.“Это неизбежно ведет к ситуациям, когда люди будут склоняться к прекращению своей жизни ввиду того, что они причиняют неудобства своим родственникам, чувствуют себя одинокими и оставленными. Как сейчас люди покупают себе сертификаты о прививке, таким же нелегальным образом будут получать и согласие на умерщвление своего родственника”, - сказал священник РИА Новости.Практическая сторона содействия эвтаназии, на его взгляд, в принципе меняет отношение к системе здравоохранения, фундаментальная цель которой - улучшение человеческой жизни. “У нее появляется отдельная сфера, связанная с прекращением человеческой жизни. Это создает моральную проблему для многих работников здравоохранения, которые в этом могут участвовать: непонятно, каким образом они смогут продолжать свою работу”, - добавил он.Сложные этические проблемы, связанные с эвтаназией, будут означать переворот в жизни общества, полагает Горбунов. “Австрийские епископы, выразив сожаление в связи с принятием этого закона, выразили и надежду, что этот закон просто не будет применяться, что в австрийском обществе удастся создать такой климат и отношение к больным людям, что у них просто не возникнет оснований для обращения к этому закону. Как сказал прекрасно архиепископ Вены кардинал Шёнборн, человек должен умирать не от руки, а на руках у другого человека”, - заключил викарий.
https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/evtanaziya-1595218192.html
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149947/06/1499470615_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_d678455ec885fcbbdfe87a23ac7222a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вена, австрия, здоровье - общество
13:00 01.01.2022
 

Католики отреагировали на закон об эвтаназии в Австрии

© Fotolia / sudok1Врач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Fotolia / sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Признание права на содействие в непрямой эвтаназии в Австрии приведет к тому, что люди будут склоняться к прекращению жизни, а согласия на нее могут стать товаром на черном рынке, так же, как и сертификаты вакцинации от коронавируса, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
1 января в Австрии вступает в силу закон, разрешающий неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии. Фактически, это помощь при самоубийстве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая 2021, 18:13Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью
Католическая церковь, рассказал Горбунов, относится к явлению эвтаназии однозначно негативно по ряду богословских и практических причин, главная из которых - то, что человек не сам дает себе жизнь и сам не имеет права ее отнимать ни у себя, ни у какого-либо другого человека. Люди, которые могут решить добровольно уйти из жизни, при ближайшем рассмотрении нуждаются прежде всего в сострадании, в особом уходе, в поддержке перед лицом своих страданий, которую они, не получают, добавил он.
“Это неизбежно ведет к ситуациям, когда люди будут склоняться к прекращению своей жизни ввиду того, что они причиняют неудобства своим родственникам, чувствуют себя одинокими и оставленными. Как сейчас люди покупают себе сертификаты о прививке, таким же нелегальным образом будут получать и согласие на умерщвление своего родственника”, - сказал священник РИА Новости.
Практическая сторона содействия эвтаназии, на его взгляд, в принципе меняет отношение к системе здравоохранения, фундаментальная цель которой - улучшение человеческой жизни. “У нее появляется отдельная сфера, связанная с прекращением человеческой жизни. Это создает моральную проблему для многих работников здравоохранения, которые в этом могут участвовать: непонятно, каким образом они смогут продолжать свою работу”, - добавил он.
Сложные этические проблемы, связанные с эвтаназией, будут означать переворот в жизни общества, полагает Горбунов. “Австрийские епископы, выразив сожаление в связи с принятием этого закона, выразили и надежду, что этот закон просто не будет применяться, что в австрийском обществе удастся создать такой климат и отношение к больным людям, что у них просто не возникнет оснований для обращения к этому закону. Как сказал прекрасно архиепископ Вены кардинал Шёнборн, человек должен умирать не от руки, а на руках у другого человека”, - заключил викарий.
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 22:08Авторы
Право на "смерть с достоинством": еще одна страна ЕС разрешит эвтаназию
 
РелигияВенаАвстрияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки