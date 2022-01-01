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Брюссель намерен присвоить "зеленый" статус атомной энергетике
Брюссель намерен присвоить "зеленый" статус атомной энергетике - РИА Новости, 01.01.2022
Брюссель намерен присвоить "зеленый" статус атомной энергетике
Брюссель хочет присвоить "зеленый" статус атомной энергетике, равно как и природному газу, сообщило издание Financial Times со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:23
2022-01-01T14:23
экономика
франция
евросоюз
брюссель
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Брюссель хочет присвоить "зеленый" статус атомной энергетике, равно как и природному газу, сообщило издание Financial Times со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.По его данным, "Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ - как минимум на десятилетие". Отмечается, что речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС.Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.Согласно газете, такое решение было принято после того, как выступающая за атомную энергетику группа стран во главе с Францией, а также ряд правительств, выступающих за газ, потребовали, чтобы таксономия "не наказывала источники энергии, которые обеспечивают большую часть их производства электроэнергии".Таксономия ЕС устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется "экологически устойчивой". Она была создана в рамках так называемой "Зеленой сделки", реализация которой направлена на трансформацию Евросоюза таким образом, чтобы сократить его негативное влияние на окружающую среду. Частью "сделки" стал и переход к "климатической нейтральности". Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.
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экономика, франция, евросоюз, брюссель
14:23 01.01.2022
 
Брюссель намерен присвоить "зеленый" статус атомной энергетике

Брюссель намерен присвоить "зеленый" статус атомной энергетике и природному газу

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАЭС
АЭС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Брюссель хочет присвоить "зеленый" статус атомной энергетике, равно как и природному газу, сообщило издание Financial Times со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.
По его данным, "Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ - как минимум на десятилетие". Отмечается, что речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС.
Издание ознакомилось с проектом документа, в котором отмечается, что "зеленый" статус необходимо присвоить "спорным" источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях.
Согласно газете, такое решение было принято после того, как выступающая за атомную энергетику группа стран во главе с Францией, а также ряд правительств, выступающих за газ, потребовали, чтобы таксономия "не наказывала источники энергии, которые обеспечивают большую часть их производства электроэнергии".
Таксономия ЕС устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется "экологически устойчивой". Она была создана в рамках так называемой "Зеленой сделки", реализация которой направлена на трансформацию Евросоюза таким образом, чтобы сократить его негативное влияние на окружающую среду. Частью "сделки" стал и переход к "климатической нейтральности". Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.
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