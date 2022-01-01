https://ria.ru/20220101/dtp-1766390139.html

В Татарстане в ДТП погибли три человека

В Татарстане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 01.01.2022

В Татарстане в ДТП погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T21:27

2022-01-01T21:27

2022-01-01T21:35

происшествия

верхнеуслонский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 янв – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике."В Верхнеуслонском районе на 4-м километре автодороги "Казань – Ульяновск" водитель автомобиля Chevrolet, девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Dodge", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате ДТП трое пассажиров Chevrolet от полученных травм скончались. Водительский стаж девушки составляет 4 года.

https://ria.ru/20220101/dtp-1766389228.html

верхнеуслонский район

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, верхнеуслонский район, республика татарстан (татарстан)