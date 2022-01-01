https://ria.ru/20220101/dtp-1766389228.html

В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки

В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки - РИА Новости, 01.01.2022

В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки

Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T20:52

2022-01-01T20:52

2022-01-01T21:01

происшествия

россия

дтп

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили РИА Новости в УМВД по региону."Первого января около 20.45 (18.45 мск) на проезжей части улицы Интернациональная, в районе дома 60, строение 1 произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Lexus с автобусом. В результате ДТП три участника дорожно-транспортного происшествия погибли, в том числе несовершеннолетний пассажир", - сказали в УМВД.Там добавили, что погибший ребенок - 2012 года рождения. В аварии также пострадали еще два человека. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает причины возникновения ДТП.Пресс-служба прокуратуры ХМАО сообщила, что по факту ДТП организована проверка. По данным надзорного ведомства, автобус, который попал в аварию, - вахтовый. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.Прокурор Нижневартовска лично выехал на место дорожно-транспортного происшествия для координации работы правоохранительных органов и организации прокурорской проверки."В ходе комплекса надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов. Над ходом и результатами проводимой проверки установлен контроль", – отмечается в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20220101/dtp-1766382057.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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происшествия, россия, дтп, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск