https://ria.ru/20220101/dtp-1766382057.html

В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек

В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек - РИА Новости, 01.01.2022

В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T18:11

2022-01-01T18:11

2022-01-01T18:11

происшествия

московская область (подмосковье)

шатура

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Согласно данным пресс-службы, авария произошла днем, в 13.45 (мск) на 11 километре дороги "Кривальдино-Рошаль".Водитель Mazda, ехавший в сторону Шатуры, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Honda."В результате ДТП пострадало пять человек, среди них двое несовершеннолетних, четыре человека госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html

московская область (подмосковье)

шатура

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происшествия, московская область (подмосковье), шатура