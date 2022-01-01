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В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек - РИА Новости, 01.01.2022
В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T18:11
2022-01-01T18:11
2022-01-01T18:11
происшествия
московская область (подмосковье)
шатура
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Согласно данным пресс-службы, авария произошла днем, в 13.45 (мск) на 11 километре дороги "Кривальдино-Рошаль".Водитель Mazda, ехавший в сторону Шатуры, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Honda."В результате ДТП пострадало пять человек, среди них двое несовершеннолетних, четыре человека госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html
московская область (подмосковье)
шатура
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происшествия, московская область (подмосковье), шатура
В Подмосковье при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
В Подмосковье при лобовом столкновении двух машин пострадали трое взрослых и двое детей