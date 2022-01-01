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Массовая драка в новогоднюю ночь. Видео
Массовая драка в Новой Москве попала на видео - РИА Новости, 01.01.2022
Массовая драка в новогоднюю ночь. Видео
"Известия" опубликовали видео конфликта в районе Саларьево (Новая Москва) в новогоднюю ночь. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T13:33
2022-01-01T13:33
2022-01-01T14:20
происшествия
саларьево (москва)
новая москва
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео конфликта в районе Саларьево (Новая Москва) в новогоднюю ночь.На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами. Затем все перерастает в массовую потасовку.Инцидент произошел на 1-й Новой улице. По информации МВД, пострадали два человека, одного госпитализировали. Полиция проводит проверку.
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саларьево (москва)
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происшествия, саларьево (москва), новая москва
13:33 01.01.2022 (обновлено: 14:20 01.01.2022)
Массовая драка в Новой Москве попала на видео
Опубликовано видео массовой драки в Новой Москве в новогоднюю ночь