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В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2022
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь
Два человека пострадали в новогоднюю ночь в драке в новой Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T13:02
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происшествия
москва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в новогоднюю ночь в драке в новой Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как рассказал собеседник агентства, в новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево)."В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
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москва
саларьево (москва)
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происшествия, москва, саларьево (москва), новая москва
13:02 01.01.2022
 
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь

В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь, есть пострадавшие

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в новогоднюю ночь в драке в новой Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как рассказал собеседник агентства, в новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево).
"В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
Пожар - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
12:09
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека
 
ПроисшествияМоскваСаларьево (Москва)Новая Москва
 
 
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