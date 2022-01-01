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В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2022
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь
Два человека пострадали в новогоднюю ночь в драке в новой Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T13:02
2022-01-01T13:02
2022-01-01T13:02
происшествия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в новогоднюю ночь в драке в новой Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как рассказал собеседник агентства, в новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево)."В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, москва, саларьево (москва), новая москва
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь
В Новой Москве четыре человека устроили драку в новогоднюю ночь, есть пострадавшие