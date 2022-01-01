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https://ria.ru/20220101/donbass-1766377494.html
В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе
В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе - РИА Новости, 01.01.2022
В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе
Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:58
2022-01-01T21:08
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — сказал он.Утверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.Конфликт длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик, которые объявили о независимости после госпереворота. Действуют Минские соглашения, однако и после их принятия продолжаются перестрелки.
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украина
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луганская народная республика
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:58 01.01.2022 (обновлено: 21:08 01.01.2022)
 
В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила о занятии ВС Украины здания школы в селе Валуйское

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — сказал он.
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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
Утверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.
Конфликт длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик, которые объявили о независимости после госпереворота. Действуют Минские соглашения, однако и после их принятия продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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