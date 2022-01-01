https://ria.ru/20220101/donbass-1766377494.html

В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе

В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе - РИА Новости, 01.01.2022

В ЛНР заявили о занятии украинскими силовиками здания школы в Донбассе

Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:58

2022-01-01T16:58

2022-01-01T21:08

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_116:0:3758:2048_1920x0_80_0_0_25097dc522efeba873c2610723fca377.jpg

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — сказал он.Утверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.Конфликт длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик, которые объявили о независимости после госпереворота. Действуют Минские соглашения, однако и после их принятия продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20220101/donbass-1766359865.html

https://ria.ru/20211230/donbass-1766222105.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр