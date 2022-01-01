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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе - РИА Новости, 01.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:46
2022-01-01T11:46
в мире
украина
киев
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе села Муратово у линии соприкосновения в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/donbass-1766232492.html
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украина
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
11:46 01.01.2022
 
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе села Муратово в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе села Муратово у линии соприкосновения в Донбассе.
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