https://ria.ru/20220101/donbass-1766359865.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе - РИА Новости, 01.01.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:46

2022-01-01T11:46

2022-01-01T11:46

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украина

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луганская народная республика

обсе

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе села Муратово у линии соприкосновения в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/donbass-1766232492.html

https://ria.ru/20211230/donbass-1766222105.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр