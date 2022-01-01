https://ria.ru/20220101/donbass-1766359865.html
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе - РИА Новости, 01.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:46
2022-01-01T11:46
2022-01-01T11:46
в мире
украина
киев
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755625599_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_d057fb3cbd0f6de74ecbf536cbf81bb3.jpg
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе села Муратово у линии соприкосновения в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/donbass-1766232492.html
https://ria.ru/20211230/donbass-1766222105.html
украина
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755625599_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_2f5a217bc555b1d657d1464a5d472b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе села Муратово в Донбассе