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Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент - РИА Новости, 01.01.2022
Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
Положение доллара нестабильно в долгосрочной перспективе, несмотря на позитивные ожидания, связанные с повышением ставки ФРС, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:16
2022-01-01T01:16
экономика
сша
европа
китай
федеральная резервная система сша
рэу имени г. в. плеханова
диана степанова
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Положение доллара нестабильно в долгосрочной перспективе, несмотря на позитивные ожидания, связанные с повышением ставки ФРС, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Сейчас доллар США остается ключевой мировой резервной валютой. Этот актив всегда будут использовать для наполнения инвестиционных портфелей, особенно при экономической неопределенности, несмотря на волатильность курса.Но, после восстановления мировой экономики по мере улучшения ситуации с коронавирусом, курс доллара может снизиться, особенно по отношению к валютам стран догоняющего развития, считает специалист.Многие уже рассматривают китайский юань как преемника доллара. У него есть шансы занять место ведущей мировой резервной валюты, сказала эксперт.Еще один фактор не в пользу доллара – нарастание политической напряженности между США и Европой и агрессия США к ее основным партнерам — Китаю и Мексике, говорит Степанова.
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экономика, сша, европа, китай, федеральная резервная система сша, рэу имени г. в. плеханова, диана степанова
01:16 01.01.2022
 
Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент

Финансист Степанова предупредила, что положение доллара может подорвать китайский юань

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Положение доллара нестабильно в долгосрочной перспективе, несмотря на позитивные ожидания, связанные с повышением ставки ФРС, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
Сейчас доллар США остается ключевой мировой резервной валютой. Этот актив всегда будут использовать для наполнения инвестиционных портфелей, особенно при экономической неопределенности, несмотря на волатильность курса.
Но, после восстановления мировой экономики по мере улучшения ситуации с коронавирусом, курс доллара может снизиться, особенно по отношению к валютам стран догоняющего развития, считает специалист.
Многие уже рассматривают китайский юань как преемника доллара. У него есть шансы занять место ведущей мировой резервной валюты, сказала эксперт.
Еще один фактор не в пользу доллара – нарастание политической напряженности между США и Европой и агрессия США к ее основным партнерам — Китаю и Мексике, говорит Степанова.
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 16:14В России
Цены на доллар и евро устремились вверх
 
ЭкономикаСШАЕвропаКитайФедеральная резервная система СШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаДиана Степанова
 
 
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