https://ria.ru/20220101/dollar-1766336315.html

Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент

Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент - РИА Новости, 01.01.2022

Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент

Положение доллара нестабильно в долгосрочной перспективе, несмотря на позитивные ожидания, связанные с повышением ставки ФРС, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:16

2022-01-01T01:16

2022-01-01T01:16

экономика

сша

европа

китай

федеральная резервная система сша

рэу имени г. в. плеханова

диана степанова

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Положение доллара нестабильно в долгосрочной перспективе, несмотря на позитивные ожидания, связанные с повышением ставки ФРС, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Сейчас доллар США остается ключевой мировой резервной валютой. Этот актив всегда будут использовать для наполнения инвестиционных портфелей, особенно при экономической неопределенности, несмотря на волатильность курса.Но, после восстановления мировой экономики по мере улучшения ситуации с коронавирусом, курс доллара может снизиться, особенно по отношению к валютам стран догоняющего развития, считает специалист.Многие уже рассматривают китайский юань как преемника доллара. У него есть шансы занять место ведущей мировой резервной валюты, сказала эксперт.Еще один фактор не в пользу доллара – нарастание политической напряженности между США и Европой и агрессия США к ее основным партнерам — Китаю и Мексике, говорит Степанова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/valyuta-1766201753.html

сша

европа

китай

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экономика, сша, европа, китай, федеральная резервная система сша, рэу имени г. в. плеханова, диана степанова