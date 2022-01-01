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Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане
Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане - РИА Новости, 01.01.2022
Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане
Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство в Дагестане в новогодние праздники, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:15
2022-01-01T03:15
2022-01-01T03:16
безопасность
каспийская флотилия
каспийское море
вадим астафьев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство в Дагестане в новогодние праздники, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.Военнослужащие Каспийской флотилии выполняют задачи по контролю обстановки над территориальными водами и проливными зонами, защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря. Также в задачи противокорабельного комплекса входит защита побережья от возможных десантных операций противника и защита морских коммуникаций.Астафьев отметил, что боевое применение ракетного комплекса "Бал" обеспечивается и в простых, и в сложных метеорологических условиях в дневные и ночные часы при полной автономности наведения ракет после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника.Во время подготовки на получение допуска к боевому дежурству расчеты берегового ракетного комплекса сдали зачеты и провели тренировки. Так, на полигоне Аданак в Дагестане ракетчики выполняли задачи по обнаружению, сопровождению и классификации воздушных и морских целей, передаче данных на стартовые позиции для принятия решения на применение комплекса.Береговой ракетный комплекс составляет войсковое звено дивизионного уровня и состоит из нескольких (до десятка) машин на четырехосной платформе высокой проходимости МАЗ-7930.
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безопасность, каспийская флотилия, каспийское море, вадим астафьев
03:15 01.01.2022 (обновлено: 03:16 01.01.2022)
Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане
Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии заступил на дежурство в Дагестане
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости.
Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии
заступил на боевое дежурство в Дагестане в новогодние праздники, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев
.
"В Республике Дагестан боевые расчеты берегового ракетного комплекса "Бал", состоящего на вооружении береговых войск Каспийской флотилии, заступили на боевое дежурство в новогодние праздники", - сказал он.
Военнослужащие Каспийской флотилии выполняют задачи по контролю обстановки над территориальными водами и проливными зонами, защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря
. Также в задачи противокорабельного комплекса входит защита побережья от возможных десантных операций противника и защита морских коммуникаций.
Астафьев отметил, что боевое применение ракетного комплекса "Бал" обеспечивается и в простых, и в сложных метеорологических условиях в дневные и ночные часы при полной автономности наведения ракет после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника.
Во время подготовки на получение допуска к боевому дежурству расчеты берегового ракетного комплекса сдали зачеты и провели тренировки. Так, на полигоне Аданак в Дагестане ракетчики выполняли задачи по обнаружению, сопровождению и классификации воздушных и морских целей, передаче данных на стартовые позиции для принятия решения на применение комплекса.
Береговой ракетный комплекс составляет войсковое звено дивизионного уровня и состоит из нескольких (до десятка) машин на четырехосной платформе высокой проходимости МАЗ-7930.