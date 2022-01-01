https://ria.ru/20220101/dezhurstvo-1766339983.html

Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане

Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане - РИА Новости, 01.01.2022

Береговой ракетный комплекс заступил на дежурство в Дагестане

Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство в Дагестане в новогодние праздники, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:15

2022-01-01T03:15

2022-01-01T03:16

безопасность

каспийская флотилия

каспийское море

вадим астафьев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство в Дагестане в новогодние праздники, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.Военнослужащие Каспийской флотилии выполняют задачи по контролю обстановки над территориальными водами и проливными зонами, защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря. Также в задачи противокорабельного комплекса входит защита побережья от возможных десантных операций противника и защита морских коммуникаций.Астафьев отметил, что боевое применение ракетного комплекса "Бал" обеспечивается и в простых, и в сложных метеорологических условиях в дневные и ночные часы при полной автономности наведения ракет после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника.Во время подготовки на получение допуска к боевому дежурству расчеты берегового ракетного комплекса сдали зачеты и провели тренировки. Так, на полигоне Аданак в Дагестане ракетчики выполняли задачи по обнаружению, сопровождению и классификации воздушных и морских целей, передаче данных на стартовые позиции для принятия решения на применение комплекса.Береговой ракетный комплекс составляет войсковое звено дивизионного уровня и состоит из нескольких (до десятка) машин на четырехосной платформе высокой проходимости МАЗ-7930.

https://ria.ru/20211026/ucheniya-1756238580.html

каспийское море

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безопасность, каспийская флотилия, каспийское море, вадим астафьев