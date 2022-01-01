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"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном
"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном - РИА Новости, 01.01.2022
"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном
Старинные северные обычаи, деревянные церкви, июльские "кружания", рождественские колядки и военный полигон по соседству — в село Нёнокса в Архангельской... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:00
2022-01-01T07:58
общество
северодвинск
архангельская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
жизнь
белое море
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Старинные северные обычаи, деревянные церкви, июльские "кружания", рождественские колядки и военный полигон по соседству — в село Нёнокса в Архангельской области пускают только по заранее заказанным пропускам. Многим это не нравится, но, с другой стороны, такой режим помогает сохранить уникальную деревню."Не хотим жить по указке"Сорок километров от Северодвинска, население — около 600 человек. На окраине — большое озеро. Чуть дальше открывается вид на Двинскую губу Белого моря.Заявку на пропуск нужно подавать за три недели. Татьяна Грибанова, заведующая филиалом Северодвинского краеведческого музея, регулярно организует экскурсии: россиян пускают без проблем, а вот иностранцу откажут.У Нёноксы особый статус еще с советских времен. Воинская часть — в соседнем поселке Сопка, это три километра. Пропускной режим (хотя у местных разрешение на въезд постоянное) многим не нравится.Она считает, что пропускная система мешает развиваться, отталкивает частный бизнес. Сейчас в Нёноксе лишь два продуктовых магазина."Могу взять колбасу на салат подешевле, а завтра для гостей — получше. Вот и вся альтернатива. Колбаса — 300-400 рублей, кусок сыра — 500. Не каждый пенсионер может себе это позволить", — вздыхает она.Ее соседка Лидия Котцева отмечает, что мнения в деревне разделились примерно пополам: одни яростно требуют отмены режима, другие не хотят перемен.Уроженец Нёноксы Андрей Гуськов живет не здесь, но каждую неделю приезжает проведать мать."Море рядом, лес, ходим на рыбалку, охоту, у каждого свои места. Никто никому не мешает. Если чужие приедут — ни ягод, ни грибов не останется. До 1960-х здесь не было света, железной дороги — все это появилось благодаря военным. Где еще есть такая закрытая деревня? Нужно ее хранить", — считает он.Три километра вдоль озераБольшинство местных добираются до Северодвинска по железной дороге. "Поезд теплый, благоустроенный, вот только отсюда уходит в десять утра, а обратно — в 13:50. Очень мало времени, чтобы решить какие-то вопросы в городе", — рассказывает Котцева.На автомобиле до недавнего времени можно было проехать лишь по зимнику, но прошлым летом проложили грунтовую дорогу до Онежского тракта.В деревне нет ни детского сада, ни школы — закрыли в 1980-е. Здания отдали под квартиры очередникам.Школьники учатся в Сопке, ходят пешком по берегу озера. У Надежды дети уже выросли. А раньше она часто встречала их на лошади."Зимой тропинку заметает — шли по сугробам. В то время еще столовой не было. Учились до пяти вечера, а выходили в восемь утра, весь день на бутербродах", — вспоминает собеседница.В большинстве домов Нёноксы печное отопление. Вода — из колодца. На зиму покупают несколько машин дров. Пенсионерам нелегко — копят весь год. Печи тоже требуют ремонта. "Кирпич привезти — 50-60 тысяч. Как пенсионеру жить?" — возмущается Путилова."Каких больше на свете нет"Гордость деревни — храмовый комплекс, две церкви и колокольня. Двенадцатое июля — день Петра и Павла — считается и днем рождения села. Отмечают "кружаниями" — так тут называют хороводы."Принимают гостей, как обычно на Севере: сначала настороженно, потом, если видят, что человек хороший, — со всей душой", — объясняет Грибанова.В июле съезжаются фольклорные коллективы и туристы — празднуют с размахом. Артистки местного хора надевают платья, доставшиеся по наследству еще от бабушек. В Рождество — колядуют."Тут можно увидеть такие игры, каких нигде больше нет. Это очень красиво", — рассказывает Лидия Котцева.А вот Новый год в Нёноксе встречают скромно — по-семейному, без массовых гуляний и фейерверков.
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общество, северодвинск, архангельская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", жизнь, белое море
08:00 01.01.2022
 

"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном

© AP Photo / Sergei YakovlevКПП при въезде на военный полигон Нёнокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Нёнокса в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Sergei Yakovlev
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Старинные северные обычаи, деревянные церкви, июльские "кружания", рождественские колядки и военный полигон по соседству — в село Нёнокса в Архангельской области пускают только по заранее заказанным пропускам. Многим это не нравится, но, с другой стороны, такой режим помогает сохранить уникальную деревню.

"Не хотим жить по указке"

Сорок километров от Северодвинска, население — около 600 человек. На окраине — большое озеро. Чуть дальше открывается вид на Двинскую губу Белого моря.
Заявку на пропуск нужно подавать за три недели. Татьяна Грибанова, заведующая филиалом Северодвинского краеведческого музея, регулярно организует экскурсии: россиян пускают без проблем, а вот иностранцу откажут.
У Нёноксы особый статус еще с советских времен. Воинская часть — в соседнем поселке Сопка, это три километра. Пропускной режим (хотя у местных разрешение на въезд постоянное) многим не нравится.

"Мы не можем просто так пригласить друзей на пикник или юбилей. Нужно указать паспортные данные, но люди переживают, не будет ли утечки. Или сломался телевизор, холодильник — не каждый мастер согласится предоставить личную информацию. Пусть в военном городке ставят сколько угодно КПП, но Нёнокса не принадлежит воинской части. Почему мы должны жить по чьей-то указке? Деревня не режимный объект", — рассуждает жительница села Надежда Путилова.

Она считает, что пропускная система мешает развиваться, отталкивает частный бизнес. Сейчас в Нёноксе лишь два продуктовых магазина.
"Могу взять колбасу на салат подешевле, а завтра для гостей — получше. Вот и вся альтернатива. Колбаса — 300-400 рублей, кусок сыра — 500. Не каждый пенсионер может себе это позволить", — вздыхает она.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыпас лошадей ранним утром в поморской деревне Нёнокса
Выпас лошадей ранним утром в поморской деревне Нёнокса - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выпас лошадей ранним утром в поморской деревне Нёнокса
Ее соседка Лидия Котцева отмечает, что мнения в деревне разделились примерно пополам: одни яростно требуют отмены режима, другие не хотят перемен.
Уроженец Нёноксы Андрей Гуськов живет не здесь, но каждую неделю приезжает проведать мать.
"Море рядом, лес, ходим на рыбалку, охоту, у каждого свои места. Никто никому не мешает. Если чужие приедут — ни ягод, ни грибов не останется. До 1960-х здесь не было света, железной дороги — все это появилось благодаря военным. Где еще есть такая закрытая деревня? Нужно ее хранить", — считает он.

Три километра вдоль озера

Большинство местных добираются до Северодвинска по железной дороге. "Поезд теплый, благоустроенный, вот только отсюда уходит в десять утра, а обратно — в 13:50. Очень мало времени, чтобы решить какие-то вопросы в городе", — рассказывает Котцева.
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На автомобиле до недавнего времени можно было проехать лишь по зимнику, но прошлым летом проложили грунтовую дорогу до Онежского тракта.
В деревне нет ни детского сада, ни школы — закрыли в 1980-е. Здания отдали под квартиры очередникам.

"Детям нечего делать летом — только на речке загорать. Я почти 30 лет работала в Доме культуры: были полные залы на праздниках, полсотни детей занимались в кружках. Клуб разрушили, хотя если бы вложились в ремонт, он бы еще долго стоял", — говорит Путилова.

Школьники учатся в Сопке, ходят пешком по берегу озера. У Надежды дети уже выросли. А раньше она часто встречала их на лошади.
"Зимой тропинку заметает — шли по сугробам. В то время еще столовой не было. Учились до пяти вечера, а выходили в восемь утра, весь день на бутербродах", — вспоминает собеседница.
В большинстве домов Нёноксы печное отопление. Вода — из колодца. На зиму покупают несколько машин дров. Пенсионерам нелегко — копят весь год. Печи тоже требуют ремонта. "Кирпич привезти — 50-60 тысяч. Как пенсионеру жить?" — возмущается Путилова.

"Каких больше на свете нет"

Гордость деревни — храмовый комплекс, две церкви и колокольня. Двенадцатое июля — день Петра и Павла — считается и днем рождения села. Отмечают "кружаниями" — так тут называют хороводы.
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"Принимают гостей, как обычно на Севере: сначала настороженно, потом, если видят, что человек хороший, — со всей душой", — объясняет Грибанова.
В июле съезжаются фольклорные коллективы и туристы — празднуют с размахом. Артистки местного хора надевают платья, доставшиеся по наследству еще от бабушек. В Рождество — колядуют.
"Тут можно увидеть такие игры, каких нигде больше нет. Это очень красиво", — рассказывает Лидия Котцева.
А вот Новый год в Нёноксе встречают скромно — по-семейному, без массовых гуляний и фейерверков.
 
ОбществоСеверодвинскАрхангельская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"жизньБелое море
 
 
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