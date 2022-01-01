https://ria.ru/20220101/derevnya-1763814374.html

"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном

"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном - РИА Новости, 01.01.2022

"Мы отрезаны от мира". Как живет поморское село рядом с ракетным полигоном

Старинные северные обычаи, деревянные церкви, июльские "кружания", рождественские колядки и военный полигон по соседству — в село Нёнокса в Архангельской... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:00

2022-01-01T08:00

2022-01-01T07:58

общество

северодвинск

архангельская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

жизнь

белое море

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Старинные северные обычаи, деревянные церкви, июльские "кружания", рождественские колядки и военный полигон по соседству — в село Нёнокса в Архангельской области пускают только по заранее заказанным пропускам. Многим это не нравится, но, с другой стороны, такой режим помогает сохранить уникальную деревню."Не хотим жить по указке"Сорок километров от Северодвинска, население — около 600 человек. На окраине — большое озеро. Чуть дальше открывается вид на Двинскую губу Белого моря.Заявку на пропуск нужно подавать за три недели. Татьяна Грибанова, заведующая филиалом Северодвинского краеведческого музея, регулярно организует экскурсии: россиян пускают без проблем, а вот иностранцу откажут.У Нёноксы особый статус еще с советских времен. Воинская часть — в соседнем поселке Сопка, это три километра. Пропускной режим (хотя у местных разрешение на въезд постоянное) многим не нравится.Она считает, что пропускная система мешает развиваться, отталкивает частный бизнес. Сейчас в Нёноксе лишь два продуктовых магазина."Могу взять колбасу на салат подешевле, а завтра для гостей — получше. Вот и вся альтернатива. Колбаса — 300-400 рублей, кусок сыра — 500. Не каждый пенсионер может себе это позволить", — вздыхает она.Ее соседка Лидия Котцева отмечает, что мнения в деревне разделились примерно пополам: одни яростно требуют отмены режима, другие не хотят перемен.Уроженец Нёноксы Андрей Гуськов живет не здесь, но каждую неделю приезжает проведать мать."Море рядом, лес, ходим на рыбалку, охоту, у каждого свои места. Никто никому не мешает. Если чужие приедут — ни ягод, ни грибов не останется. До 1960-х здесь не было света, железной дороги — все это появилось благодаря военным. Где еще есть такая закрытая деревня? Нужно ее хранить", — считает он.Три километра вдоль озераБольшинство местных добираются до Северодвинска по железной дороге. "Поезд теплый, благоустроенный, вот только отсюда уходит в десять утра, а обратно — в 13:50. Очень мало времени, чтобы решить какие-то вопросы в городе", — рассказывает Котцева.На автомобиле до недавнего времени можно было проехать лишь по зимнику, но прошлым летом проложили грунтовую дорогу до Онежского тракта.В деревне нет ни детского сада, ни школы — закрыли в 1980-е. Здания отдали под квартиры очередникам.Школьники учатся в Сопке, ходят пешком по берегу озера. У Надежды дети уже выросли. А раньше она часто встречала их на лошади."Зимой тропинку заметает — шли по сугробам. В то время еще столовой не было. Учились до пяти вечера, а выходили в восемь утра, весь день на бутербродах", — вспоминает собеседница.В большинстве домов Нёноксы печное отопление. Вода — из колодца. На зиму покупают несколько машин дров. Пенсионерам нелегко — копят весь год. Печи тоже требуют ремонта. "Кирпич привезти — 50-60 тысяч. Как пенсионеру жить?" — возмущается Путилова."Каких больше на свете нет"Гордость деревни — храмовый комплекс, две церкви и колокольня. Двенадцатое июля — день Петра и Павла — считается и днем рождения села. Отмечают "кружаниями" — так тут называют хороводы."Принимают гостей, как обычно на Севере: сначала настороженно, потом, если видят, что человек хороший, — со всей душой", — объясняет Грибанова.В июле съезжаются фольклорные коллективы и туристы — празднуют с размахом. Артистки местного хора надевают платья, доставшиеся по наследству еще от бабушек. В Рождество — колядуют."Тут можно увидеть такие игры, каких нигде больше нет. Это очень красиво", — рассказывает Лидия Котцева.А вот Новый год в Нёноксе встречают скромно — по-семейному, без массовых гуляний и фейерверков.

https://ria.ru/20211013/derevnya-1754265861.html

https://ria.ru/20210201/vepsy-1595175657.html

северодвинск

архангельская область

белое море

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общество, северодвинск, архангельская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", жизнь, белое море