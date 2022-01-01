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МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 01.01.2022
МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
Критерии информации для отнесения к чрезвычайным ситуациям 27 видов техногенных катастроф и 41 природного катаклизма вступили в силу с 1 января 2022 года. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:36
2022-01-01T08:36
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Критерии информации для отнесения к чрезвычайным ситуациям 27 видов техногенных катастроф и 41 природного катаклизма вступили в силу с 1 января 2022 года.Как уточняется в соответствующем приказе МЧС России, критерии информации о ЧС природного и техногенного характера установлены в соответствии с порядком сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий. Согласно приложению к приказу, МЧС выделяет 27 видов техногенных катастроф и 41 природную ЧС. Для каждой в документе предусмотрены свои критерии.В частности, ДТП будет относиться к чрезвычайной ситуации, если в аварию попало транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест, а в происшествии погибли более пяти человек или более 10 получили травмы. Прекращение движения на участке федеральной или региональной трассы более чем на 6 часов из-за ДТП также является критерием ЧС.Аварии на воздушном транспорте (за исключением сверхлегких самолетов) будут относиться к чрезвычайным ситуациям, если в результате погиб один человек и более или получили вред более пяти человек, а также если нарушены условия жизнедеятельности свыше 50 человек.Любой факт падения или разрушение ракетно-космического аппарата также будет относиться к категории ЧС.Взрыв или разрушение элементов зданий и сооружений, в результате которых погиб один человек и более или получили травмы более пяти граждан, а также если нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, тоже будут относиться к чрезвычайным ситуациям.Также к ЧС будут относиться все аварии на объектах теплоснабжения, если в результате нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек и более чем на одни сутки, а температура воздуха в жилье фиксируется ниже плюс 18 градусов в холодный период. К чрезвычайным ситуациям также отнесены аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем, если они повлекли нарушение условий жизни более чем 50 человек на сутки и более.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:36 01.01.2022
 
МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций

МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций в стране

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Критерии информации для отнесения к чрезвычайным ситуациям 27 видов техногенных катастроф и 41 природного катаклизма вступили в силу с 1 января 2022 года.
Как уточняется в соответствующем приказе МЧС России, критерии информации о ЧС природного и техногенного характера установлены в соответствии с порядком сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий. Согласно приложению к приказу, МЧС выделяет 27 видов техногенных катастроф и 41 природную ЧС. Для каждой в документе предусмотрены свои критерии.
В частности, ДТП будет относиться к чрезвычайной ситуации, если в аварию попало транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест, а в происшествии погибли более пяти человек или более 10 получили травмы. Прекращение движения на участке федеральной или региональной трассы более чем на 6 часов из-за ДТП также является критерием ЧС.
Аварии на воздушном транспорте (за исключением сверхлегких самолетов) будут относиться к чрезвычайным ситуациям, если в результате погиб один человек и более или получили вред более пяти человек, а также если нарушены условия жизнедеятельности свыше 50 человек.
Любой факт падения или разрушение ракетно-космического аппарата также будет относиться к категории ЧС.
Взрыв или разрушение элементов зданий и сооружений, в результате которых погиб один человек и более или получили травмы более пяти граждан, а также если нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, тоже будут относиться к чрезвычайным ситуациям.
Также к ЧС будут относиться все аварии на объектах теплоснабжения, если в результате нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек и более чем на одни сутки, а температура воздуха в жилье фиксируется ниже плюс 18 градусов в холодный период. К чрезвычайным ситуациям также отнесены аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем, если они повлекли нарушение условий жизни более чем 50 человек на сутки и более.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 18:36
Путин подписал закон, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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