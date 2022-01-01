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Британия осталась без миллионов людей: работать некому
Британия осталась без миллионов людей: работать некому - РИА Новости, 01.01.2022
Британия осталась без миллионов людей: работать некому
Сегодня — в первую годовщину Brexit — невольно вспоминается хорошо известная притча о царе древнего государства Лидия Крезе, объявившем войну Персии. По... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:00
2022-01-01T07:59
авторы
сша
ирландия
франция
великобритания
евросоюз
эммануэль макрон
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Сегодня — в первую годовщину Brexit — невольно вспоминается хорошо известная притча о царе древнего государства Лидия Крезе, объявившем войну Персии. По преданию, Крез поверил дельфийским оракулам. "Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство", — вещали ему предсказатели. Крез думал, что речь идет о покорении Персии, а погубил самого себя. Разрыв с Евросоюзом для Британии, разумеется, не трагедия, и не исключено, что совсем наоборот, но пока неясно, где обещанные местными оракулами бонусы от Brexit.Референдум в 2016 году завершился на острове смесью отчаяния и эйфории. Радовались те, кому надоели мигранты и указания из Брюсселя, горевали те, кому была дорога прозрачность европейских границ. Уже год нет ни одного, ни другого, ни третьего. Мигранты разъехались, да так, что вдруг выяснилось, какой они дефицит. Прошедшим летом лондонские рестораторы столкнулись с тем, что днем с огнем не найти поваров, официантов и мойщиков посуды, которых раньше было в избытке за счет приезжих. Осенью грянул топливный кризис из-за нехватки водителей большегрузных автомобилей. Понятно, что все эти проблемы связаны не только с Brexit, но и с пандемией. И все же не просто так британское правительство недавно приняло решение продлить аж на три года упрощенный порядок выдачи виз сезонным рабочим, иначе убирать урожай и работать на животноводческих фермах здесь будет просто некому."К сожалению, большинство в нашем правительстве никогда ничем не занимались, кроме политики, и не понимают масштаба кризиса, с которым столкнулся бизнес, — говорит Аскар Шейбани, глава технологической компании Comtek из Северного Уэльса. — Почти два миллиона квалифицированных работников покинули Великобританию. Их некем заменить. Если кто-то наивно полагает, что можно взять людей с улицы и быстро всему обучить, то это иллюзия. Годами эта страна полагалась на то, что сюда приезжают уже готовые специалисты. Никто не задумывался о том, что надо готовить свои кадры. Правительство должно отказаться от политических догм и быть прагматичным".До реального Brexit его апологеты в Британии, посмеиваясь, рассуждали о том, что в торговле с единой Европой все будет по-прежнему, даже еще лучше и выгоднее. И все же изменения в отношениях с главным экономическим партнером для Великобритании бесследно не прошли. Горький привкус расставания прочувствовали ровно год назад, когда новые правила только начали действовать. Из-за бардака на границах первыми пострадали ратовавшие за Brexit британские рыбаки — они не могли отправить свою продукцию на континент и несли колоссальные убытки.Если раньше оформление грузов в Европу было минутным делом, то теперь надо заполнять пространные декларации, подтверждать соответствие стандартам, чтобы избежать пошлин. В общем, бумагооборот резко вырос. Затраты увеличились даже у тех, кто далек от бизнеса. Элементарная посылка родственникам, живущим в странах ЕС, теперь обходится дороже из-за таможенной очистки. Неудивительно, что за первые полгода после Brexit экспорт в Евросоюз упал на 14 процентов. На континенте понесли еще большие потери — отправка товаров в Британию снизилась на 24 процента. В итоге из товарооборота выпали 44 миллиарда фунтов стерлингов. К концу года стало полегче, но прежнего уровня достичь не смогли. Подсчитано, что в октябре объемы торговли с Европой оказались на 16 процентов ниже, чем они могли бы быть, не покинь Великобритания Евросоюз. Ожидается, что в целом из-за Brexit британская экономика сократится на четыре процента. При этом бюрократия на границе будет только расти: сегодня Великобритания начинает таможенные проверки грузов, которые поступают с континента.Brexit поставил под сомнение будущую целостность Соединенного Королевства. В Шотландии, где большинство выступало за сохранение членства в ЕС, опять требуют референдума о независимости. Сторонники объединения Ирландии также потирают руки. Подписанный в спешке протокол по Северной Ирландии создает экономическую границу между Великобританией и этим регионом, который остался в едином европейском рынке. Таможенные проверки и пошлины на поступающие туда из Британии грузы вызывают раздражение у местных лоялистов, а республиканцы ждут не дождутся возможности организовать плебисцит об историческом воссоединении разделенной британцами страны. Следует помнить о том, что членство Великобритании в Евросоюзе в свое время помогло остановить кровавый ирландский конфликт.Как далеко зайдет процесс дезинтеграции, покажет время. У британского правительства оно пока есть. К тому же именно от Лондона в первую очередь зависит, разрешать или нет референдумы в Шотландии и Северной Ирландии. Но если прорыва в экономике не будет, то давление со стороны желающих отделиться будет только расти. К тому же фигура нынешнего премьер-министра Джонсона вызывает большое раздражение у региональных лидеров королевства. И не только у них — президент Франции Эммануэль Макрон, отбросив дипломатию, назвал британского премьер-министра "клоуном". В англо-французских отношениях опять звучат ноты исторической вражды: соседи жестко спорят из-за рыбы и мигрантов в разделяющем их проливе. В руководстве Германии к Джонсону также не испытывают особой любви. Новый канцлер Шольц решил позвонить в Лондон лишь спустя две недели после того, как стал главой коалиционного кабинета.Фантомные имперские амбиции британским "брекзетирам" ничего путного не принесли. Разрекламированный Джонсоном проект "глобальной Британии" пока выглядит довольно блекло. Ожидалось, что необремененный европейскими обязательствами остров будет быстренько подписывать выгодные контракты по всему миру. О полномасштабном торговом договоре с США, на который была сделана основная ставка, уже можно забыть, причем на неопределенное время. Как подвиг преподнесли здесь соглашения с бывшими колониями: Новой Зеландией и Австралией. Шума вокруг этих сделок было много, но экономический эффект от них невелик — к 2035 году они в лучшем случае дадут прибавку в 0,09 процента к ВВП Великобритании.Даже банковский сектор, который исправно подносил "золотые яйца" британскому бюджету, был вынужден подстраховаться и переместить часть персонала и операций в Европу, поскольку теперь финансовая деятельность на континенте регулируется отдельно. Отколовшаяся доля, возможно, не столь велика, где-то около десяти процентов, но налоги с этой части пирога теперь стригут не в Лондоне, а на континенте, где осели переехавшие сотрудники и их семьи. Обещанной налоговой вольницы, "Сингапура-на-Темзе", в Англии пока нет, а перспективы — в свойственном Альбиону тумане. Пока же, наоборот, поборы только подросли: волей-неволей приходится расплачиваться за поддержание экономики в период борьбы с ковидом.К разряду позитивных вещей можно отнести разве что независимость от Брюсселя с его бюрократическим аппаратом и сотнями ни за что не отвечающих евродепутатов. Хотя свои пенсии европейские чиновники еще долгое время будут получать, в том числе из британского бюджета. По соглашению о Brexit, Великобритания обязалась перечислить покинутому Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов — 14 из них уже отправлены на континент. Выплаты растянуты до 2057 года. Если бы Лондон оставался в ЕС, то за такой же период ему пришлось бы потратить намного больше. В этом смысле финансовая выгода от обретенной свободы все-таки есть, хотя подсчитаны далеко не все потери.
https://ria.ru/20211230/brexit-1766215428.html
https://ria.ru/20211206/velikobritaniya-1762412456.html
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Александр Хабаров
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авторы, сша, ирландия, франция, великобритания, евросоюз, эммануэль макрон
08:00 01.01.2022
 

Британия осталась без миллионов людей: работать некому

© AP Photo / Alberto PezzaliПрохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Александр Хабаров
Александр Хабаров
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Сегодня — в первую годовщину Brexit — невольно вспоминается хорошо известная притча о царе древнего государства Лидия Крезе, объявившем войну Персии. По преданию, Крез поверил дельфийским оракулам. "Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство", — вещали ему предсказатели. Крез думал, что речь идет о покорении Персии, а погубил самого себя. Разрыв с Евросоюзом для Британии, разумеется, не трагедия, и не исключено, что совсем наоборот, но пока неясно, где обещанные местными оракулами бонусы от Brexit.
Референдум в 2016 году завершился на острове смесью отчаяния и эйфории. Радовались те, кому надоели мигранты и указания из Брюсселя, горевали те, кому была дорога прозрачность европейских границ. Уже год нет ни одного, ни другого, ни третьего. Мигранты разъехались, да так, что вдруг выяснилось, какой они дефицит. Прошедшим летом лондонские рестораторы столкнулись с тем, что днем с огнем не найти поваров, официантов и мойщиков посуды, которых раньше было в избытке за счет приезжих. Осенью грянул топливный кризис из-за нехватки водителей большегрузных автомобилей. Понятно, что все эти проблемы связаны не только с Brexit, но и с пандемией. И все же не просто так британское правительство недавно приняло решение продлить аж на три года упрощенный порядок выдачи виз сезонным рабочим, иначе убирать урожай и работать на животноводческих фермах здесь будет просто некому.
"К сожалению, большинство в нашем правительстве никогда ничем не занимались, кроме политики, и не понимают масштаба кризиса, с которым столкнулся бизнес, — говорит Аскар Шейбани, глава технологической компании Comtek из Северного Уэльса. — Почти два миллиона квалифицированных работников покинули Великобританию. Их некем заменить. Если кто-то наивно полагает, что можно взять людей с улицы и быстро всему обучить, то это иллюзия. Годами эта страна полагалась на то, что сюда приезжают уже готовые специалисты. Никто не задумывался о том, что надо готовить свои кадры. Правительство должно отказаться от политических догм и быть прагматичным".
До реального Brexit его апологеты в Британии, посмеиваясь, рассуждали о том, что в торговле с единой Европой все будет по-прежнему, даже еще лучше и выгоднее. И все же изменения в отношениях с главным экономическим партнером для Великобритании бесследно не прошли. Горький привкус расставания прочувствовали ровно год назад, когда новые правила только начали действовать. Из-за бардака на границах первыми пострадали ратовавшие за Brexit британские рыбаки — они не могли отправить свою продукцию на континент и несли колоссальные убытки.
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30 декабря 2021, 17:34
Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"
Если раньше оформление грузов в Европу было минутным делом, то теперь надо заполнять пространные декларации, подтверждать соответствие стандартам, чтобы избежать пошлин. В общем, бумагооборот резко вырос. Затраты увеличились даже у тех, кто далек от бизнеса. Элементарная посылка родственникам, живущим в странах ЕС, теперь обходится дороже из-за таможенной очистки. Неудивительно, что за первые полгода после Brexit экспорт в Евросоюз упал на 14 процентов. На континенте понесли еще большие потери — отправка товаров в Британию снизилась на 24 процента. В итоге из товарооборота выпали 44 миллиарда фунтов стерлингов. К концу года стало полегче, но прежнего уровня достичь не смогли. Подсчитано, что в октябре объемы торговли с Европой оказались на 16 процентов ниже, чем они могли бы быть, не покинь Великобритания Евросоюз. Ожидается, что в целом из-за Brexit британская экономика сократится на четыре процента. При этом бюрократия на границе будет только расти: сегодня Великобритания начинает таможенные проверки грузов, которые поступают с континента.
Brexit поставил под сомнение будущую целостность Соединенного Королевства. В Шотландии, где большинство выступало за сохранение членства в ЕС, опять требуют референдума о независимости. Сторонники объединения Ирландии также потирают руки. Подписанный в спешке протокол по Северной Ирландии создает экономическую границу между Великобританией и этим регионом, который остался в едином европейском рынке. Таможенные проверки и пошлины на поступающие туда из Британии грузы вызывают раздражение у местных лоялистов, а республиканцы ждут не дождутся возможности организовать плебисцит об историческом воссоединении разделенной британцами страны. Следует помнить о том, что членство Великобритании в Евросоюзе в свое время помогло остановить кровавый ирландский конфликт.
Как далеко зайдет процесс дезинтеграции, покажет время. У британского правительства оно пока есть. К тому же именно от Лондона в первую очередь зависит, разрешать или нет референдумы в Шотландии и Северной Ирландии. Но если прорыва в экономике не будет, то давление со стороны желающих отделиться будет только расти. К тому же фигура нынешнего премьер-министра Джонсона вызывает большое раздражение у региональных лидеров королевства. И не только у них — президент Франции Эммануэль Макрон, отбросив дипломатию, назвал британского премьер-министра "клоуном". В англо-французских отношениях опять звучат ноты исторической вражды: соседи жестко спорят из-за рыбы и мигрантов в разделяющем их проливе. В руководстве Германии к Джонсону также не испытывают особой любви. Новый канцлер Шольц решил позвонить в Лондон лишь спустя две недели после того, как стал главой коалиционного кабинета.
Задержка рейсов в лондонском аэропорту Сити после того, как группа протестующих заняла часть взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 18:10Туризм
Великобритания ужесточила правила въезда для туристов
Фантомные имперские амбиции британским "брекзетирам" ничего путного не принесли. Разрекламированный Джонсоном проект "глобальной Британии" пока выглядит довольно блекло. Ожидалось, что необремененный европейскими обязательствами остров будет быстренько подписывать выгодные контракты по всему миру. О полномасштабном торговом договоре с США, на который была сделана основная ставка, уже можно забыть, причем на неопределенное время. Как подвиг преподнесли здесь соглашения с бывшими колониями: Новой Зеландией и Австралией. Шума вокруг этих сделок было много, но экономический эффект от них невелик — к 2035 году они в лучшем случае дадут прибавку в 0,09 процента к ВВП Великобритании.
Даже банковский сектор, который исправно подносил "золотые яйца" британскому бюджету, был вынужден подстраховаться и переместить часть персонала и операций в Европу, поскольку теперь финансовая деятельность на континенте регулируется отдельно. Отколовшаяся доля, возможно, не столь велика, где-то около десяти процентов, но налоги с этой части пирога теперь стригут не в Лондоне, а на континенте, где осели переехавшие сотрудники и их семьи. Обещанной налоговой вольницы, "Сингапура-на-Темзе", в Англии пока нет, а перспективы — в свойственном Альбиону тумане. Пока же, наоборот, поборы только подросли: волей-неволей приходится расплачиваться за поддержание экономики в период борьбы с ковидом.
К разряду позитивных вещей можно отнести разве что независимость от Брюсселя с его бюрократическим аппаратом и сотнями ни за что не отвечающих евродепутатов. Хотя свои пенсии европейские чиновники еще долгое время будут получать, в том числе из британского бюджета. По соглашению о Brexit, Великобритания обязалась перечислить покинутому Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов — 14 из них уже отправлены на континент. Выплаты растянуты до 2057 года. Если бы Лондон оставался в ЕС, то за такой же период ему пришлось бы потратить намного больше. В этом смысле финансовая выгода от обретенной свободы все-таки есть, хотя подсчитаны далеко не все потери.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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АвторыСШАИрландияФранцияВеликобританияЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
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