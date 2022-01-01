15:37 01.01.2022 (обновлено: 16:29 01.01.2022)
Глава Финляндии считает, что идеи России противоречат модели безопасности
Президент Финляндии считает, что проекты России противоречат модели безопасности в Европе
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские предложения по проектам договора с США и соглашения с НАТО идут в разрез с моделью безопасности в Европе, считает президент Финляндии Саули Ниинистё
"Они (условия Москвы. — Прим. ред.) противоречат европейской системе безопасности. Сферам интересов не место в 2020-х годах", — сказал он во время новогоднего обращения.
Президент также напомнил, что Хельсинки вправе подать заявку на вступление в НАТО.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
В преддверии переговоров 30 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Как указывал помощник президента России Юрий Ушаков, Штаты продемонстрировали желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и его союзникам. Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России".
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.