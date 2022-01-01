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Глава Финляндии считает, что идеи России противоречат модели безопасности

Глава Финляндии считает, что идеи России противоречат модели безопасности - РИА Новости, 01.01.2022

Глава Финляндии считает, что идеи России противоречат модели безопасности

Российские предложения по проектам договора с США и соглашения с НАТО идут в разрез с моделью безопасности в Европе, считает президент Финляндии Саули Ниинистё РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:37

2022-01-01T15:37

2022-01-01T16:29

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сша

финляндия

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саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские предложения по проектам договора с США и соглашения с НАТО идут в разрез с моделью безопасности в Европе, считает президент Финляндии Саули НиинистёСуверенитет некоторых стран — членов ЕС, в частности Швеции и Финляндии, ставится под угрозу "извне", указал он. По его мнению, в такой ситуации Евросоюз должен участвовать в дискуссиях, касающихся европейских стран, а не ограничиваться ролью "технического координатора санкций."Президент также напомнил, что Хельсинки вправе подать заявку на вступление в НАТО.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В преддверии переговоров 30 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Как указывал помощник президента России Юрий Ушаков, Штаты продемонстрировали желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и его союзникам. Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России".Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211231/garantii-1766274737.html

https://ria.ru/20220101/pribaltika-1766298414.html

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766274058.html

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в мире, сша, финляндия, сергей рябков, евросоюз, нато, саули ниинисте, россия