https://ria.ru/20220101/bam-1766385969.html

Путин подписал указ о награждении строителей БАМа

Путин подписал указ о награждении строителей БАМа - РИА Новости, 01.01.2022

Путин подписал указ о награждении строителей БАМа

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T19:22

2022-01-01T19:22

2022-01-01T23:36

общество

владимир путин

байкало-амурская магистраль

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов.Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, специалисты награждаются за "большой вклад в строительство социально значимых объектов Российской Федерации".В зависимости от заслуг каждого работники строительной сферы получили разные награды. Например, советник председателя совета директоров по тоннельным проектам акционерного общества "Бамтоннельстрой-Мост" Василий Фомин получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а советник гендиректора Владимир Лобанов — орден Александра Невского.Также орденом Дружбы награжден заместитель гендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" по развитию и сопровождению проектов Андрей Аникин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила заместитель гендиректора по корпоративному управлению Мария Аничкина.

https://ria.ru/20211110/bam-1758356215.html

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общество, владимир путин, байкало-амурская магистраль, россия