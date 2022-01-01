https://ria.ru/20220101/bam-1766385969.html
Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
Путин подписал указ о награждении строителей БАМа - РИА Новости, 01.01.2022
Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T19:22
2022-01-01T19:22
2022-01-01T23:36
общество
владимир путин
байкало-амурская магистраль
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов.Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, специалисты награждаются за "большой вклад в строительство социально значимых объектов Российской Федерации".В зависимости от заслуг каждого работники строительной сферы получили разные награды. Например, советник председателя совета директоров по тоннельным проектам акционерного общества "Бамтоннельстрой-Мост" Василий Фомин получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а советник гендиректора Владимир Лобанов — орден Александра Невского.Также орденом Дружбы награжден заместитель гендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" по развитию и сопровождению проектов Андрей Аникин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила заместитель гендиректора по корпоративному управлению Мария Аничкина.
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общество, владимир путин, байкало-амурская магистраль, россия
19:22 01.01.2022 (обновлено: 23:36 01.01.2022)
Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
Президент Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали
(БАМ) за вклад в строительство социально значимых объектов.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, специалисты награждаются за "большой вклад в строительство социально значимых объектов Российской Федерации".
В зависимости от заслуг каждого работники строительной сферы получили разные награды. Например, советник председателя совета директоров по тоннельным проектам акционерного общества "Бамтоннельстрой-Мост" Василий Фомин получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а советник гендиректора Владимир Лобанов — орден Александра Невского.
Также орденом Дружбы награжден заместитель гендиректора АО "Бамтоннельстрой-Мост" по развитию и сопровождению проектов Андрей Аникин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила заместитель гендиректора по корпоративному управлению Мария Аничкина.