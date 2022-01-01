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Что ждет США в случае массированного авианалета на Россию из Черного моря?
Раскрыт сценарий массированного авианалета F-35 на Россию с Черного моря - РИА Новости, 01.01.2022
Что ждет США в случае массированного авианалета на Россию из Черного моря?
Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T17:57
2022-01-01T19:06
политика
сша
f-35
нато
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россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря.Как отметил автор, США и НАТО продолжают концентрировать войска и вооружения, в том числе у южных рубежей России. В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с "большим сюрпризом" — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму, пишет колумнист.Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.Стратегическое положение Черного моря позволяет США и НАТО наносить удары по многим важным городам, напомнил он. Однако выстраиваемая Москвой разветвленная сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит западную коалицию одуматься и не совершать провокационных действий в отношении России, подытожил автор.В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Москвой "нападения" на Киев. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.
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политика, сша, f-35, нато, с-400 «триумф», зрс с-500, россия
17:57 01.01.2022 (обновлено: 19:06 01.01.2022)
 
Раскрыт сценарий массированного авианалета F-35 на Россию с Черного моря

Портал Sohu раскрыл сценарий массированного налета F-35 ВВС США на Россию с Черного моря

© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Flickr / Lockheed Martin
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря.
Как отметил автор, США и НАТО продолжают концентрировать войска и вооружения, в том числе у южных рубежей России. В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с "большим сюрпризом" — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму, пишет колумнист.
Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.
"Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками", — предположил обозреватель.
Стратегическое положение Черного моря позволяет США и НАТО наносить удары по многим важным городам, напомнил он. Однако выстраиваемая Москвой разветвленная сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит западную коалицию одуматься и не совершать провокационных действий в отношении России, подытожил автор.
В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Москвой "нападения" на Киев. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.
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