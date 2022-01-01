https://ria.ru/20220101/avianalet-1766381010.html

Что ждет США в случае массированного авианалета на Россию из Черного моря?

Раскрыт сценарий массированного авианалета F-35 на Россию с Черного моря - РИА Новости, 01.01.2022

Что ждет США в случае массированного авианалета на Россию из Черного моря?

Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T17:57

2022-01-01T17:57

2022-01-01T19:06

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря.Как отметил автор, США и НАТО продолжают концентрировать войска и вооружения, в том числе у южных рубежей России. В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с "большим сюрпризом" — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму, пишет колумнист.Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.Стратегическое положение Черного моря позволяет США и НАТО наносить удары по многим важным городам, напомнил он. Однако выстраиваемая Москвой разветвленная сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит западную коалицию одуматься и не совершать провокационных действий в отношении России, подытожил автор.В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Москвой "нападения" на Киев. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.

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политика, сша, f-35, нато, с-400 «триумф», зрс с-500, россия