Что ждет США в случае массированного авианалета на Россию из Черного моря?

17:57 01.01.2022 (обновлено: 19:06 01.01.2022)
Раскрыт сценарий массированного авианалета F-35 на Россию с Черного моря
Портал Sohu раскрыл сценарий массированного налета F-35 ВВС США на Россию с Черного моря
© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Обозреватель портала Sohu спрогнозировал ответ Москвы на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря.
Как отметил автор, США и НАТО продолжают концентрировать войска и вооружения, в том числе у южных рубежей России. В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с "большим сюрпризом" — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, развернутыми в Крыму, пишет колумнист.
Улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.
"Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками", — предположил обозреватель.
Стратегическое положение Черного моря позволяет США и НАТО наносить удары по многим важным городам, напомнил он. Однако выстраиваемая Москвой разветвленная сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит западную коалицию одуматься и не совершать провокационных действий в отношении России, подытожил автор.
В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Москвой "нападения" на Киев. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.