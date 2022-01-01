https://ria.ru/20220101/atom-1766362404.html

Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд

Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд - РИА Новости, 01.01.2022

Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд

АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:15

2022-01-01T12:15

2022-01-01T12:15

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

ленинградская аэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755519664_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_e7180316f3393e73e4f2ba9d5fd1764a.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом"."Атомные станции выработали свыше 222,436 миллиардов киловатт-часов", - говорится в сообщении. В 2020 году АЭС в России суммарно выдали около 216 миллиардов киловатт-часов.Объем выработанной АЭС электроэнергии в 2021 году позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме свыше 111 миллионов тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией), отмечается в пресс-релизе.Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний, поясняет "Росэнергоатом".В состав "Росэнергоатома" на правах филиалов входят 11 действующих в России АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, выработанной атомными станциями.

https://ria.ru/20211230/rosatom-1766149290.html

https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, ленинградская аэс, россия