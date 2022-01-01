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Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд
Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд - РИА Новости, 01.01.2022
Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд
АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:15
2022-01-01T12:15
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
ленинградская аэс
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом"."Атомные станции выработали свыше 222,436 миллиардов киловатт-часов", - говорится в сообщении. В 2020 году АЭС в России суммарно выдали около 216 миллиардов киловатт-часов.Объем выработанной АЭС электроэнергии в 2021 году позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме свыше 111 миллионов тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией), отмечается в пресс-релизе.Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний, поясняет "Росэнергоатом".В состав "Росэнергоатома" на правах филиалов входят 11 действующих в России АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, выработанной атомными станциями.
https://ria.ru/20211230/rosatom-1766149290.html
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, ленинградская аэс, россия
12:15 01.01.2022
 
Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд

Российские АЭС в 2021 году установили новый рекорд, выработав более 222 миллиардов кВт-ч

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции
Сотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники оперативной смены Ростовской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".
"Атомные станции выработали свыше 222,436 миллиардов киловатт-часов", - говорится в сообщении. В 2020 году АЭС в России суммарно выдали около 216 миллиардов киловатт-часов.
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"Росатом" — 2021: доказательство "зеленой" теоремы
Объем выработанной АЭС электроэнергии в 2021 году позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме свыше 111 миллионов тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией), отмечается в пресс-релизе.
Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний, поясняет "Росэнергоатом".
В состав "Росэнергоатома" на правах филиалов входят 11 действующих в России АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.
В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, выработанной атомными станциями.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РосэнергоатомЛенинградская АЭСРоссия
 
 
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