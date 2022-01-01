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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220101/astrologiya-1766364236.html
Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год
Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год - РИА Новости, 01.01.2022
Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год
Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача и какие цели лучше ставить в 2022 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:40
2022-01-01T12:40
новый год — 2022
общество
луна
лилия любимова
элеонора гинзбург
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача и какие цели лучше ставить в 2022 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова сошлись во мнении, что в следующем году лучше сконцентрироваться на личных достижениях и карьере."Я рекомендую сконцентрироваться на личных достижениях, потому что Тигр – год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда – с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача - сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело", - рассказала Любимова.Она добавила, что в следующем году удача больше будет сопутствовать Рыбам, Ракам и Скорпионам, а немного сложнее в следующем году будет – Девам, Стрельцам и Близнецам. Гинзбург также отметила, что 2022 год будет удачным в плане карьеры."В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога - там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое, поэтому в принципе хорошо могут сбываться желания, связанные с профессиональным продвижением, ростом, карьерой", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/astrologiya-1766112628.html
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общество, луна, лилия любимова, элеонора гинзбург
12:40 01.01.2022
 
Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год

Астрологи рассказали, что 2022 год лучше посвятить карьере и развитию личного бренда

© Depositphotos / AndrewLozovyiАстролог, держащий камни со знаками зодиака
Астролог, держащий камни со знаками зодиака - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача и какие цели лучше ставить в 2022 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.
Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова сошлись во мнении, что в следующем году лучше сконцентрироваться на личных достижениях и карьере.
Астрологический прогноз на 2022 год. Коллаж - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
08:00Культура
Вы готовы? Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2022-м
"Я рекомендую сконцентрироваться на личных достижениях, потому что Тигр – год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда – с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача - сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело", - рассказала Любимова.
Она добавила, что в следующем году удача больше будет сопутствовать Рыбам, Ракам и Скорпионам, а немного сложнее в следующем году будет – Девам, Стрельцам и Близнецам. Гинзбург также отметила, что 2022 год будет удачным в плане карьеры.
"В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога - там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое, поэтому в принципе хорошо могут сбываться желания, связанные с профессиональным продвижением, ростом, карьерой", - добавила эксперт.
Астролог - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 09:15Сказано в эфире
Карьера или любовь: прогноз астролога на 2022 год
 
Новый год — 2022ОбществоЛунаЛилия ЛюбимоваЭлеонора Гинзбург
 
 
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