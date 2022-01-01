https://ria.ru/20220101/astrologiya-1766364236.html

Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год

Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год - РИА Новости, 01.01.2022

Астрологи рассказали, чему посвятить 2022 год

Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача и какие цели лучше ставить в 2022 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:40

2022-01-01T12:40

2022-01-01T12:40

новый год — 2022

общество

луна

лилия любимова

элеонора гинзбург

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Каким знакам зодиака будет сопутствовать удача и какие цели лучше ставить в 2022 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова сошлись во мнении, что в следующем году лучше сконцентрироваться на личных достижениях и карьере."Я рекомендую сконцентрироваться на личных достижениях, потому что Тигр – год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда – с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача - сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело", - рассказала Любимова.Она добавила, что в следующем году удача больше будет сопутствовать Рыбам, Ракам и Скорпионам, а немного сложнее в следующем году будет – Девам, Стрельцам и Близнецам. Гинзбург также отметила, что 2022 год будет удачным в плане карьеры."В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога - там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое, поэтому в принципе хорошо могут сбываться желания, связанные с профессиональным продвижением, ростом, карьерой", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/astrologiya-1766112628.html

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общество, луна, лилия любимова, элеонора гинзбург