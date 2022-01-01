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Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220101/asteroid-1766340967.html
Новая угроза Земле
К Земле летят сразу два астероида - РИА Новости, 01.01.2022
Новая угроза Земле
К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T06:15
2022-01-01T06:15
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA.Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет. Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
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весь мир, земля
06:15 01.01.2022
 
К Земле летят сразу два астероида

Sun: к Земле летят два потенциально опасных астероида 2013 YD48 и 7482 YD48

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA.
Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.
Художественное представление астероида Камоалева в системе Земля - Луна - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 20:00Наука
Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны
Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".
Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет. Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.
 
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