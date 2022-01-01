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Аксенов назвал бандеровщину идеологической проказой
Аксенов назвал бандеровщину идеологической проказой - РИА Новости, 01.01.2022
Аксенов назвал бандеровщину идеологической проказой
Националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология, считает глава Крыма... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T20:28
2022-01-01T20:29
в мире
оон
севастополь
республика крым
степан бандера
нато
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология, считает глава Крыма Сергей Аксенов.Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры проходит вечером в субботу в центре Киева."Бандеровщина – это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Нынешняя политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Украины, добавил он."Вся короткая история украинской независимости, и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма… Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно", - написал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, оон, севастополь, республика крым, степан бандера, нато, сергей аксенов (политик), россия
20:28 01.01.2022 (обновлено: 20:29 01.01.2022)
 
Аксенов назвал бандеровщину идеологической проказой

Глава Крыма Аксенов: бандеровская идеология приведет украинский режим к краху

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве
Участники факельного шествия националистов в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники факельного шествия националистов в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры проходит вечером в субботу в центре Киева.
"Бандеровщина – это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Нынешняя политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Украины, добавил он.
"Вся короткая история украинской независимости, и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма… Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно", - написал Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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