https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766314226.html
В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков
В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков - РИА Новости, 31.12.2021
В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков
Специальный патруль для животных выйдет на варшавские улицы в новогоднюю ночь, сообщает Специализированная ветеринарно-спасательная служба. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:37
2021-12-31T16:37
2021-12-31T16:37
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ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Специальный патруль для животных выйдет на варшавские улицы в новогоднюю ночь, сообщает Специализированная ветеринарно-спасательная служба."Ночь с 31 декабря на 1 января – чрезвычайно тяжелое время для животных, которые обычно плохо реагируют на звуки пиротехники. И им нужно помочь", – говорится в сообщении.Отмечается, что в новогоднюю ночь животные, испугавшись звука петард, часто убегают от своих хозяев."В новогоднюю ночь на улицы Варшавы выйдет специальный патруль для животных. Они будут помогать животным, которые испугались звуков фейерверков и убежали от своих хозяев", - говорится в сообщении.Организаторы просят людей, которые заметили испуганное или раненное животное, связаться с патрулем. На место будет направлена бригада, которая позаботится о животном и окажет ему первую доветеринарную помощь. Владелец пропавшего питомца будет немедленно проинформирован о его обнаружении, если у питомца есть чип. В противном случае животных отправят в приют.
https://ria.ru/20181227/1548820605.html
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варшава, польша, новый год
В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков
В Варшаве спецпатруль будет помогать животным, испугавшимся пиротехники в новогоднюю ночь