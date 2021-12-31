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Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община
Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община - РИА Новости, 31.12.2021
Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община
Неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье, сообщила в пятницу объединенная еврейская... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T13:50
2021-12-31T13:50
2021-12-31T14:00
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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье, сообщила в пятницу объединенная еврейская община Украины."Акт антисемитского вандализма зафиксирован в Запорожье", - говорится в сообщении общины в Telegram-канале.Уточняется, что на информационных знаках, описывающих значение рядом установленного памятного знака в сквере Пограничников, появились антисемитские надписи. "Важно отметить, что сквер находится рядом со старой синагогой", - добавили в общинеОбъединенная еврейская община Украины и Запорожская еврейская община намерены обратится в правоохранители из-за происшествия.
https://ria.ru/20211129/antisemitizm-1761321959.html
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в мире, украина, запорожье
13:50 31.12.2021 (обновлено: 14:00 31.12.2021)
Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община
Еврейская община Украины сообщила, что в Запорожье появились антисемитские надписи