https://ria.ru/20211231/zaporozhe-1766295655.html

Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община

Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община - РИА Новости, 31.12.2021

Антисемитские надписи появились в Запорожье, сообщила еврейская община

Неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье, сообщила в пятницу объединенная еврейская... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:50

2021-12-31T13:50

2021-12-31T14:00

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье, сообщила в пятницу объединенная еврейская община Украины."Акт антисемитского вандализма зафиксирован в Запорожье", - говорится в сообщении общины в Telegram-канале.Уточняется, что на информационных знаках, описывающих значение рядом установленного памятного знака в сквере Пограничников, появились антисемитские надписи. "Важно отметить, что сквер находится рядом со старой синагогой", - добавили в общинеОбъединенная еврейская община Украины и Запорожская еврейская община намерены обратится в правоохранители из-за происшествия.

https://ria.ru/20211129/antisemitizm-1761321959.html

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