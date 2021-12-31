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Наступление Нового 2022 года в городах России по московскому времени
Наступление Нового 2022 года в городах России по московскому времени - РИА Новости, 31.12.2021
Наступление Нового 2022 года в городах России по московскому времени
РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T04:05
2021-12-31T04:05
2021-12-31T04:05
новый год — 2022
справки
новый год
россия
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В Москве 31 декабря 2021 года 15 часовНовый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.В Москве 31 декабря 2021 года 16 часовНовый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.В Москве 31 декабря 2021 года 17 часовНовый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.В Москве 31 декабря 2021 года 18 часовНовый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.В Москве 31 декабря 2021 года 19 часовНовый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.В Москве 31 декабря 2021 года 20 часовНовый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.В Москве 31 декабря 2021 года 21 часНовый год наступает в Омске.В Москве 31 декабря 2021 года 22 часаНовый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.В Москве 31 декабря 2021 года 23 часаНовый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.В Москве 31 декабря 2021 года 24 часаНовый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.В Москве 1 января 2022 года 1 часНовый год наступает в Калининграде.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, новый год, россия
В Москве 31 декабря 2021 года 15 часов
Новый год наступает
в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.
В Москве 31 декабря 2021 года 16 часов
Новый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.
В Москве 31 декабря 2021 года 17 часов
Новый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.
В Москве 31 декабря 2021 года 18 часов
Новый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.
В Москве 31 декабря 2021 года 19 часов
Новый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.
В Москве 31 декабря 2021 года 20 часов
Новый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.
В Москве 31 декабря 2021 года 21 час
Новый год наступает в Омске.
В Москве 31 декабря 2021 года 22 часа
Новый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.
В Москве 31 декабря 2021 года 23 часа
Новый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.
В Москве 31 декабря 2021 года 24 часа
Новый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.
В Москве 1 января 2022 года 1 час
Новый год наступает в Калининграде.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников