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Гражданская война на Украине далека от завершения, заявил Лавров

Гражданская война на Украине далека от завершения, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2021

Гражданская война на Украине далека от завершения, заявил Лавров

Гражданская война на Украине далека от завершения: власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе, при этом США и НАТО поддерживают РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:33

2021-12-31T10:33

2021-12-31T13:31

политика

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гражданская война на Украине далека от завершения: власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе, при этом США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", - сказал Лавров."К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов", - добавил министр.Лавров отметил, что с 2014 года Вашингтон, согласно заявлениям высокопоставленных представителей Пентагона, уже потратил на нужды вооруженных сил Украины более 2,5 миллиарда долларов. В бюджете США на следующий год на эти цели заложены еще 300 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости Лавров.Читайте полный текст интервью >>

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политика, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр