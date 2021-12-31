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Ушаков: Байден пообещал Путину не размещать ударные вооружения на Украине

Ушаков: Байден пообещал Путину не размещать ударные вооружения на Украине - РИА Новости, 31.12.2021

Ушаков: Байден пообещал Путину не размещать ударные вооружения на Украине

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным четко заявил, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:42

2021-12-31T01:42

2021-12-31T02:31

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным четко заявил, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся поздно вечером в четверг по московскому времени и продлился 50 минут. Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и предстоящие переговоры по гарантиям стратегической безопасности.Американский лидер, по словам Ушакова, в ходе разговора не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Он отметил, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.Путин, в свою очередь, сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков. По его словам, российский лидер пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.Москва в середине декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211231/podgotovka-1766255697.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия