01:42 31.12.2021 (обновлено: 02:31 31.12.2021)
Ушаков: Байден пообещал Путину не размещать ударные вооружения на Украине
Ушаков: Байден пообещал Путину не размещать ударные наступательные вооружения на Украине
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным четко заявил, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся поздно вечером в четверг по московскому времени и продлился 50 минут. Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и предстоящие переговоры по гарантиям стратегической безопасности.
"Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он.
Американский лидер, по словам Ушакова, в ходе разговора не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Он отметил, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.
Путин, в свою очередь, сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков. По его словам, российский лидер пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.
Москва в середине декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.