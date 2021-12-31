07:02 31.12.2021 (обновлено: 13:30 31.12.2021)
Лавров обвинил США в попытке получить уступки, ограничив выдачу виз
Глава МИД Лавров: США искусственно ограничивают выдачу виз россиянам с целью уступок
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров .
"Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации", — сказал министр.
Лавров указал, что в целом "к сожалению, ситуация по-прежнему сложная". Он напомнил, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. "Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США", — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса. "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике", — констатировал глава внешнеполитического ведомства.
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По его мнению, американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Москва потребовала от Вашингтона не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Москва потребовала от Вашингтона не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
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