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Лавров обвинил США в попытке получить уступки, ограничив выдачу виз

Лавров обвинил США в попытке получить уступки, ограничив выдачу виз - РИА Новости, 31.12.2021

Лавров обвинил США в попытке получить уступки, ограничив выдачу виз

США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T07:02

2021-12-31T07:02

2021-12-31T13:30

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сергей лавров

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров ."Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации", — сказал министр. Лавров указал, что в целом "к сожалению, ситуация по-прежнему сложная". Он напомнил, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. "Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США", — добавил он.Дипломат подчеркнул, что российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса. "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике", — констатировал глава внешнеполитического ведомства.По его мнению, американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Москва потребовала от Вашингтона не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211213/otnosheniya-1763384353.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров