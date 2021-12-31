https://ria.ru/20211231/valyuta-1766252499.html

Когда не стоит покупать валюту

Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты - РИА Новости, 31.12.2021

Когда не стоит покупать валюту

Рекомендуется отложить покупку валюты в период проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики, когда регулятор повышает ключевую ставку, рассказал... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T03:18

2021-12-31T03:18

2021-12-31T03:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

accent capital

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Рекомендуется отложить покупку валюты в период проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики, когда регулятор повышает ключевую ставку, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.В такое время растет спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. У инвесторов появляется возможность рассмотреть более выгодные рублевые инструменты. Это может служить сигналом к укреплению рубля в среднесрочной перспективе.Кроме того, концу года и в новогодние праздники уровень расходов домохозяйств растет. В связи с этим покупать значительные объёмы валюты в данный период нецелесообразно, добавил специалист.

https://ria.ru/20211229/valyuta-1765922506.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, accent capital