https://ria.ru/20211231/valyuta-1766252499.html
Когда не стоит покупать валюту
Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты - РИА Новости, 31.12.2021
Когда не стоит покупать валюту
Рекомендуется отложить покупку валюты в период проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики, когда регулятор повышает ключевую ставку, рассказал... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T03:18
2021-12-31T03:18
2021-12-31T03:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
accent capital
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Рекомендуется отложить покупку валюты в период проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики, когда регулятор повышает ключевую ставку, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.В такое время растет спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. У инвесторов появляется возможность рассмотреть более выгодные рублевые инструменты. Это может служить сигналом к укреплению рубля в среднесрочной перспективе.Кроме того, концу года и в новогодние праздники уровень расходов домохозяйств растет. В связи с этим покупать значительные объёмы валюты в данный период нецелесообразно, добавил специалист.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, accent capital
Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты
Эксперт Макаров призвал воздержаться от покупки валюты при повышении ключевой ставки ЦБ